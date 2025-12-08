[리얼푸드=육성연 기자] 면사랑이 오는 14일까지 자사 공식 온라인몰에서 ‘냉동밀키트 위크’를 진행한다. 이번 행사는 리뉴얼 된 냉동밀키트 제품의 개선된 맛과 신선한 품질의 소비자 체험 기회를 확대하기 위해 마련된 행사다. 요일별 대표 메뉴를 하루 최대 32% 할인된 가격에 선보인다.

1일차(12월 8일)에는 멸치국수(273g×2)와 김치전골우동(338g×2)이 32%, 2일차(12월 9일)에는 차슈돈코츠라멘(285g×2)과 카라이차슈돈코츠라멘(300g×2)이 30%, 3일차(12월 10일)에는 해물짬뽕(363g×2)과 고기짬뽕(358g×2)이 30% 등이 할인된다.

이후에도 김치전골우동, 새우튀김우동 등 다양한 인기 메뉴가 차례대로 할인될 예정이다. 행사 기간 ‘구매 인증 이벤트’와 SNS 확산을 위한 ‘소문내기 이벤트’가 함께 진행된다.

오는 11일부터는 쿠팡 면사랑 브랜드관에서 ‘브랜드위크’와 ‘더블할인데이’가 열린다. 이 기간에는 구매 금액에 따른 장바구니 쿠폰(5·7·10%) 지급은 물론, 인기 품목을 최대 20% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

고은영 면사랑 마케팅실 상무는 “냉동밀키트 위크는 리뉴얼 된 제품의 신선한 품질을 직접 경험할 수 있도록 마련한 행사”라며 “최상의 재료와 제면 기술로 완성한 면사랑만의 정직한 맛을 합리적인 가격에 즐길 수 있는 기회가 되길 바란다”고 전했다.