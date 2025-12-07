[리얼푸드=육성연 기자] 이탈리아 식품시장에서 ‘한정판(Limited Edition)’ 전략이 새로운 소비 자극 요인으로 부상하고 있다.

코트라(KOTRA)에 따르면 과거 크리스마스나 밸런타인데이 등 특정 시즌에만 출시되던 한정 제품이 이제는 생일, 스포츠 이벤트, 문화 행사, 패션·게임 브랜드와의 협업 등 일상적인 테마로 확산하고 있다. 소비자의 정서와 브랜드 전략이 만나는 교차점으로 발전하고 있다는 분석이다.

시장조사기관 YouGov(2024.3)에 따르면, 17개국을 대상으로 한 글로벌 조사에서 이탈리아 소비자의 38%가 “식품·그로서리 제품에 한정판 라벨이 붙으면 구매 의향이 높아진다”라고 응답했다. 이는 유럽 국가 중 폴란드(39%) 다음으로 높은 수치다. 이탈리아 소비자들이 ‘지금 아니면 살 수 없는 제품’이라는 한정판의 희소성과 순간적 소유 욕구에 강하게 반응하고 있음을 보여준다.

이러한 소비 성향은 합리적 가격을 중시하면서도 작지만 특별한 경험을 추구하는 최근의 소비 트렌드와 맞닿아 있다.

시장 분석기관 써카나(Circana)는 “유럽 소비자는 경기 불확실성 속에서도 작은 즐거움을 주는 제품에 대한 지출을 지속하고 있다”라고 분석했다. 식품 분야에서는 한정판 제품이 이러한 욕구를 대변하고 있다. 소비자에게 한정판 식품은 단순한 제품이 아니라 “지금, 이 순간만 경험할 수 있는 특별함”을 제공하는 감정적 만족의 수단으로 인식된다.

주요 식품 브랜드들도 한정판 전략을 적극적으로 도입하고 있다. 이탈리아 브랜드 Nutella는 ‘Nutella Buongiorno’라는 명칭의 21종 한정판 시리즈를 지난 4월 출시했다. 이 컬렉션은 이탈리아 21개 지역(Regioni)을 각기 다른 일출 이미지로 표현했다. 용기 디자인에는 지역별 풍경과 QR 코드를 통한 디지털 연동으로 관광 스토리를 제공한다.

이탈리아 초콜릿 브랜드 Baci Perugina는 ‘Crystal’ 라인으로 고급 패키징 중심 한정판을 출시했다. 세련된 디자인 감성과 럭셔리 이미지를 제품에 접목했다. 소비자에게 ‘소장하고 싶은 초콜릿’이라는 인식을 심어주었으며, 기념일과 선물 시즌을 중심으로 판매가 집중됐다.

파스타 브랜드 Pastificio Rana는 이탈리아 대표 사이클 대회 Giro d’Italia의 공식 파트너다. 매년 대회 기간 이탈리아의 4개 지역을 선정해 해당 지역 전통 레시피를 활용한 한정판 라비올리 제품을 출시하고 있다. 스포츠 이벤트와 지역 문화를 결합한 이 시리즈는 브랜드의 혁신성과 지역 정체성을 동시에 강조한 사례로 평가된다.