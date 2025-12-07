[리얼푸드=육성연 기자] 물가 인상이 이번 핼러윈 소비 심리에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 꼽혔지만, 올해 지출은 사상 최대치를 경신했다.
코트라(KOTRA)에 따르면 전미소매협회(NRF)의 핼러윈 소비자 설문조사 결과, 미국 내 핼러윈 지출 총액은 전년 대비 13% 증가한 131억달러(약 19조670억원)에 달할 것으로 예측됐다. 이는 이전 최대치였던 2023년 지출액보다도 7% 증가한 수치다.
품목별 지출액은 캔디에 39억달러(29%), 코스튬에 43억달러(33%), 장식품에 42억달러(32%), 그리고 인사 카드에 7억달러(5%)로 분석됐다.
리서치 기업 서캐나(Circana)에 따르면, 캔디류 중 초콜릿의 가격은 작년 핼러윈 이후 약 30%, 지난 5년간 78% 상승했다. 가격 인상의 주요 요인으로는 관세 정책, 코코아 가격 급등, 물가 상승 등이 꼽혔다.
북미 최대 초콜릿 제조기업 허쉬(Hershey)는 관세로 인해 올해 하반기에 1억달러 가량의 추가 비용을 지출할 것으로 예측했다. 매사추세츠에 본사를 둔 타자 초콜릿(Taza Chocolate)은 아이티에서 들여온 코코아에 대해 2만4000달러가 넘는 관세가 부과돼 캐나다 이전을 검토 중인 것으로 알려졌다.
코코아 원두 가격이 급등한 것도 초콜릿 가격 상승의 주원인으로 꼽힌다. 시장조사기관 팩트셋(FactSet)에 따르면 전 세계 코코아 생산량의 60%를 차지하는 코트디부아르·가나에서 이상기후로 인한 흉작이 이어지며 코코아 선물 가격은 지난해 대비 178%나 상승했다.
이에 업체들은 초콜릿 구성을 달리하며 대응하고 있다. 코코아 함량을 줄인 제품 출시를 통해 원가 부담을 줄여보려는 전략도 나온다. 시나몬 토스트(Cinnamon Toast) 맛 킷캣, 펌킨 스파이스 맛 초콜릿 등이다.
지난 5월 허쉬는 캔디 패키지 가격은 유지하되 포함되는 상품 수를 조정할 계획임을 발표했다. 웰스파고(Wells Fargo) 농식품 부문 담당자 데이비드 브랜치는 가격은 유지하되 용량을 줄이는 슈링크플레이션(Shrinkflation)이 심화할 것으로 전망했다.
