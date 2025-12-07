[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울이 ‘2025 APEC 정상회의’ 오찬 디저트 컬렉션을 콘셉트로 한 ‘K-애프터눈 티 세트’를 새롭게 선보인다고 7일 알렸다.

애프터눈 티 세트는 한국 전통 다과상을 현대적으로 재해석했다. 전국 각지의 특산품과 제철 식재료로 만든 10여 종의 다과다.

신라 천년의 미소를 형상화한 ‘제주 망고로 채운 신라의 미소’는 2025 APEC 정상회의 오찬 당시 호평을 받았던 메뉴를 재해석했다. 초콜릿 무스에 제주산 망고와 패션후르츠 꿀리(Coulis)를 더했다.

‘가평 잣 타르트’는 가평 잣과 호두 등 견과류의 고소함을 균형 있게 담아냈다. ‘개성 모약과 샌드’는 모약과의 바삭한 식감과 크림의 부드러움을 조화롭게 구성했다.

또 고소한 호두를 상주 특산물인 곶감으로 감싼 ‘상주 곶감 호두말이’와 이천 쌀 약식, 개성 주악과 계절 과일, 고흥 유자 볼, 태안 김부각, 보성 현미 강정, 경주 체리 무스 등이 있다.

K-애프터눈 티 세트는 페닌슐라 라운지 앤 바에서 판매한다. 가격은 커피 또는 차 2잔을 포함해 2인 기준 11만원이다.

롯데호텔 서울 관계자는 “해외 관광객은 물론 한국 디저트의 새로운 매력을 찾는 MZ세대, 전통의 깊이를 즐기는 고객까지 폭넓게 만족할 수 있도록 준비했다”고 말했다.