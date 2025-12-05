[리얼푸드=육성연 기자] 햄버거 브랜드 버거킹이 연말을 맞아, 경기도 남양주시 수동초등학교 송천분교를 찾아 학생에게 특별한 추억을 선물했다.

버거킹은 지난 3일 수동초 송천분교를 방문해 ‘찾아가는 와퍼트럭’ 행사를 진행했다. 이번 활동은 버거킹의 ESG 캠페인 ‘고잉 위드 유(Going with you)’의 두 번째 활동이다. 도심과 떨어진 지역의 아이들이 평소 햄버거 매장과 거리가 있어 자주 찾기 어려운 점에서 착안했다. 송천분교는 전교생 50명의 작은 학교다.

버거킹은 조리 시설이 갖춰진 와퍼트럭을 운동장에 배치하고, 전교생과 교직원, 학부모 등 총 150여 명에게 불고기 와퍼 세트를 제공했다. 양말 선물세트도 전달했다.

김유진 학생은 “학교에 진짜 버거킹 트럭이 들어와서 깜짝 놀랐다”라며 “친구들과 함께 따뜻한 햄버거를 먹으니 미리 크리스마스 선물을 받은 기분”이라고 소감을 전했다.

버거킹 관계자는 “평소 매장을 찾기 어려운 지역의 이웃들을 직접 찾아가기 위해 이번 활동을 기획했다”며 “연말을 맞아 접근성이 낮은 지역의 아이들에게 버거킹을 즐길 수 있는 특별한 경험을 선물하고자 했다”고 말했다.