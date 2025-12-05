[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피는 ‘프리미엄 선물세트’ 4종을 새롭게 출시했다고 5일 밝혔다.

이번 선물세트는 기존에 없던 새로운 패키지와 다채로운 상품으로 구성됐다. 특히 이디야커피의 대표 품목과 취향에 따라 선택할 수 있는 MD상품을 담았다. 부드럽고 따뜻한 패키지 디자인에 커피와 함께 사용할 수 있는 도자기 머그를 더한 것이 특징이다.

이디야커피에서 선보인 프리미엄 선물세트는 커피믹스 선물세트, 라떼 선물세트, 핸드드립 선물세트,WCIGS 월드 챔피언 바리스타 선물세트 등 총 4종이다.

‘커피믹스 선물세트’는 이디야커피의 베스트셀러인 커피믹스 4종(골드블렌드, 모카블렌드, 헤이즐넛, 클래식 커피믹스)을 한 번에 즐길 수 있는 구성이다.

‘라떼 선물세트’는 인기 라떼 3종과 심플한 디자인의 머그가 들어 있다.

‘핸드드립 선물세트’는 지역별 원두 특성을 살린 3종 구성에 드립백을 내릴 수 있는 블랙 머그를 넣었다.

‘WCIGS 월드 챔피언 바리스타 선물세트’는 월드 챔피언 바리스타의 레시피를 기반으로 개발된 스틱커피 3종이다.

프리미엄 선물세트 4종은 이디야커피 공식 온라인몰, 직영몰, 카카오선물하기를 통해 먼저 판매를 시작했다. 이후 판매 채널을 확대할 예정이다.

이디야커피 관계자는 “명절 시즌에 한정해 운영하던 선물세트를 일상에서도 이용할 수 있도록 실용성과 감도를 높여 새롭게 기획했다”고 말했다.