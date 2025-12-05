[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)의 대표 핫 샌드위치인 ‘멜트(Melt)’가 매장 내 겨울 시즌 메뉴에서 인기를 얻고 있다.

5일 팀홀튼에 따르면 ‘멜트’는 냉장고에 보관되어 파는 일반 프랜차이즈의 샌드위치와는 달리, 주문 즉시 매장 내 팀스키친에서 조리해 제공하는 것이 특징이다. 포만감이 높아 한 끼 식사로도 충분하며, 커피와의 궁합도 좋다.

팀홀튼은 국내 출시 이후 멜트 품목을 확장해 왔다. ‘메이플 햄앤치즈 멜트’부터, 트러플과 머쉬룸의 풍미를 끌어올린 ‘트러플 머쉬룸 멜트’, 스테이크 큐브와 갈릭이 어우러진 ‘갈릭 스테이크 멜트’ 등이 있다. 캐나다인들의 국민 간식 ‘푸틴(Poutine)’을 담은 ‘푸틴 멜트’ 2종도 있다.

팀홀튼 관계자는 “멜트는 주문 즉시 따뜻하게 조리돼 겨울철 차가운 공기 속에서도 첫입부터 몸을 녹여주는 특별한 따뜻함이 있다”라며 “신선한 재료와 풍성한 맛, 그리고 고소하게 녹아내리는 치즈의 조화가 어우러진 멜트를 커피와 함께 즐기면 더욱 좋다”라고 말했다.