[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 GS25 편의점 단독으로 선보인 ‘파이퍼하이직 글라스 패키지’를 11월에 이어 12월까지 연장한다고 4일 알렸다. 11월 한 달간 준비한 수량이 조기 완판되면서 연말까지 프로모션을 이어갈 예정이다.

이번 패키지는 프랑스 샴페인 파이퍼하이직 뀌베 브뤼(Piper Heidsieck Cuvee Brut, 750ml)와 전용 글라스를 포함한 구성이다. GS25에서만 구매할 수 있다. 패키지 가격은 8만4900원이다. GS25 이달의 와인 행사 상품으로, 네이버페이 및 페이코 결제 시 20% 페이백 가능하다.

파이퍼하이직 뀌베 브뤼(Piper-Heidsieck Cuvée Brut, 750ml)는 피노 누아 55%, 피노 뮈니에 25%, 샤르도네 20%를 조합한 클래식한 샴페인이다.

칸 국제영화제 공식 샴페인이자 마릴린 먼로가 즐긴 샴페인으로도 알려져 있다. 특히 오는 2026년은 할리우드 아이콘 마릴린 먼로 탄생 100주년으로, 그녀는 생전 “나는 잠옷으로 샤넬 넘버5를 입고, 아침에 일어나 파이퍼하이직을 한잔 마신다”고 얘기할 정도로 파이퍼하이직 뀌베 브뤼를 즐긴 인물로 알려져 있다.

아영FBC 관계자는 “편의점 채널에서 프리미엄 샴페인 패키지가 빠르게 소진되는 흐름은 소비 트렌드 변화를 보여주는 지표”라며, “12월에는 연말을 대비해 샴페인 물량을 늘리고 페이백 혜택도 유지할 것”이라고 말했다.