[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 제주 리조트 & 스파의 베이커리 카페 ‘댄싱두루미’가 4일 재개장한다.

4일 JW 메리어트 제주 리조트 & 스파에 따르면 댄싱두루미는 다양한 빵과 디저트, 브루잉 커피 메뉴를 새롭게 선보인다. 재개장을 기념해 할인 혜택을 제공하고 신규 메리어트 본보이 회원 대상 럭키 드로우 이벤트도 진행한다.

댄싱두루미는 2023년 12월, 페이스트리 셰프팀과 바리스타팀이 함께 문을 열었다. 단체 주문은 물론 소규모 모임에도 적합한 공간으로 운영된다. 연회장인 댄싱두루미는 클래식함이 공존하는 유쾌한 분위기 콘셉트로 다시 문을 열었다.

그동안 댄싱두루미는 그릴 다이닝 ‘더 플라잉 호그’ 레스토랑의 낮 시간대에 운영되었으나, 6층 공간에서 고객을 다시 맞이한다. 재개장과 함께 브루잉 커피 메뉴를 새롭게 선보인다. 또 ‘BYE BYE 2025!’ 테마로, 빵과 음료를 만원 이상 구매하면 매일 30팀 한정으로 2025원의 할인 혜택을 제공한다.

신규 메리어트 본보이 회원에게는 럭키 드로우 이벤트도 진행한다. 당첨자에게 레스토랑 식사권 등 다양한 혜택을 선물한다. 댄싱두루미는 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영한다.