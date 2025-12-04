[헤럴드경제=김성훈 기자] 고등학교 여교사가 제자와 부적절한 관계를 맺었다는 의혹에 대해 검찰이 수사에 나섰으나 최근 무혐의로 판단한 사건이 있었다. 해당 여교사는 류중일 전 야구 국가대표팀 감독의 며느리였던 것으로 드러났다. 검찰의 무혐의 판단에 류 감독이 직접 자신의 신원을 공개하며 전 며느리를 처벌해달라고 국민청원을 올린 데 따른 것이다.

류 감독은 4일 국회 국민동의 청원 게시판에 전 며느리 A 씨의 처벌을 촉구하는 청원글을 올렸다.

류 감독은 “저는 ‘학생과 부적절한 관계를 맺은 여교사 사건’의 제보자”라며 “한 명의 부모로서 이번 사건을 겪으며 대한민국 사법기관과 교육행정의 대응에 깊은 실망을 느꼈다”고 적었다.

그는 “여교사가 당시 고3 학생과 학기 중 장기간 부적절한 관계를 이어온 것으로 의심되는 정황이 존재하며, 그 과정에서 제 손자가 여러 차례 호텔 등에 동행한 사실도 확인돼 가족에게 큰 상처와 충격을 안겼다”고 했다.

류 감독의 전 며느리인 전직 교사 A(34) 씨는 자신이 다니던 고등학교의 학생 B 군과 2023년 8월부터 2024년 1월까지 서울, 경기, 인천 호텔 등에 투숙하며 성적 행위를 하고, 해당 장소에 한살배기 아기였던 아들을 데려간 혐의로 전 남편 류 씨에게 고소·고발 당했다. 호텔 로비와 식당 등에서 A 씨와 B 군이 포옹과 입맞춤을 하는 CCTV 영상, 다수의 호텔 예약 내역, 코스튬 구매 내역과 사설업체의 DNA 감정 내역 등이 증거로 제출됐다.

그러나 서울남부지검은 지난달 14일 증거불충분에 따른 무혐의로 판단하며 불기소했다. 관계를 의심할 만한 정황이 확인되지만 B 군이 만 18세가 되는 2023년 9월 이전에 성적 행위가 이뤄진 사실을 인정하기 어렵다고 본 것이다. 아들에 대한 아동학대 혐의도 불기소했다.

류 감독은 청원글에서 “현장에 존재했던 물증과 여러 정황에도 불구하고 적극적인 수사가 이뤄지지 않았다”라며 “구청은 이를 학대가 아니라고 분류했고, 고등학교 역시 ‘학교는 책임이 없다’며 관여를 회피했다”고 주장했다.

류 감독은 “(교사가) 재직 중인 학교 학생을 성적 대상화하고 어린아이를 부적절한 현장에 노출한 점, 학교의 관리 부실 등 문제는 명확하게 규명되지 않고 덮일 수 없는 문제”라고 강조했다.

류 감독은 “현재 (전) 며느리는 교사 복직까지 준비하고 있으며 교육청 역시 아무 문제 없다는 의견을 줬다”라며 학생과 아동을 보호할 수 있도록 아동복지법을 개선하고 수사 기준을 강화해야 한다고 했다.

A 씨의 전 남편 류 씨는 검찰에 다시 수사해 달라며 항고장을 제출했다.