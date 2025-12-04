[리얼푸드=육성연 기자] 커피 브랜드 네스프레소(Nespresso)의 기업용 라인 ‘네스프레소 프로페셔널(Nespresso Professional)’이 미쉐린 1스타 셰프 손종원의 일상을 담은 브랜드 필름을 공개했다.

손종원 셰프는 올해 미쉐린 가이드 서울에서 선정된 37곳의 레스토랑 중 ‘라망시크레’와 ‘이타닉가든’ 두 곳에서 동시에 별을 획득한 국내 유일의 셰프다. 한식과 양식에서 독보적인 실력과 함께 특유의 부드럽고 젠틀한 매력으로 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 시즌 2 출연을 앞두는 등 주목받는 셰프로 자리매김하고 있다.

이번 영상은 그동안 공개되지 않았던 손종원 셰프의 실제 일상 루틴을 담았다. 독서와 커피를 즐기는 섬세한 일상부터 격렬한 운동, 다이닝 현장에서 보이는 에너지까지 보여준다. 이를 통해 스타 셰프가 선택한 단 하나의 커피라는 메시지를 자연스럽게 강조한다. 해당 브랜드 필름은 네스프레소 프로페셔널 공식 홈페이지와 인스타그램 등 다양한 채널에서 공개한다.

네스프레소 프로페셔널은 이번 협업을 기념해, 손종원 셰프 추천 패키지 프로모션을 12월 한 달간 공식 홈페이지에서 선보인다.그의 추천 커피 ‘리스트레토’와 ‘제니우스 머신’을 특별한 혜택으로 만나볼 수 있다.

또한 해당 패키지를 구매한 고객 중 추첨을 통해 총 3명에게 손종원 셰프가 운영하는 레스토랑 바우처를 제공한다.

네스프레소와 손종원 셰프는 커피에 대한 애정과 지속가능성에 대한 철학을 공유하며 협업을 이어오고 있다. 손 셰프는 네스프레소 커피를 비료로 활용한 식재료 재배하고, 한국 대표로 네스프레소의 콜롬비아 커피 농장을 방문하기도 했다. 이후 ‘N°20(넘버 트웬티)’ 출시 기념 다이닝 코스를 선보였다.