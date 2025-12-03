[리얼푸드=육성연 기자] 오리온은 다가오는 연말 홈파티를 위한 크리스마스 한정판을 출시했다고 3일 밝혔다.

루돌프와 펭귄 등을 직접 만들어 볼 수 있는 과자 세트와 크리스마스를 기다리며 매일 하나씩 작은 선물을 열어보는 어드벤트 캘린더 등이다.

먼저, ‘브라우니 루돌프 하우스 만들기’와 ‘후레쉬베리 아기펭귄 친구들 만들기’는 DIY 과자 세트다. 마켓오 브라우니, 통크, 초코파이, 후레쉬베리 등 인기 제품으로 구성했다. 동봉된 초코펜을 활용해 나만의 루돌프 하우스와 펭귄, 북극곰 등을 만들고 꾸밀 수 있다. 전국 대형마트와 온라인 판매처에서 구매할 수 있다.

‘크리스마스 익스프레스 어드벤트 캘린더’와 ‘오리온 어드벤트 캘린더’는 각각 기차와 굴뚝집을 콘셉트로 디자인했다. 매일 하나씩 작은 선물을 열어보는 재미를 담았다.

이와 함께 ‘크리스마스 파티팩’, ‘상어 패밀리팩’, ‘고래가족 과자세트’, ‘내 친구 눈사람 만들기’ 등 다양한 과자 선물세트도 있다.

오리온은 연말 분위기를 느낄 수 있는 한정판 과자도 추가로 선보인다. ‘마켓오 다쿠아즈 레드베리’를 재출시한다. 홀리데이 패키지로 새로 단장한 후레쉬베리 2종, 고래밥, 초코송이 등 인기 과자 4종도 만나볼 수 있다.

오리온 관계자는 “이번 한정판 제품들은 연말 감성이 가득 담긴 패키지와 구성으로, 특별한 추억을 만들어줄 홈파티 디저트로 제격”이라고 소개했다.