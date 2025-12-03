[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 250년 전통의 코냑 하우스 헤네시(Hennessy)와 협업한 한정판 ‘헤네시 X.O 케이크’ 사전 예약을 시작한다. 1870년 탄생한 헤네시 X.O는 10년 이상의 숙성 기간을 거쳐 완성되는 프리미엄 코냑이다.

투썸플레이스는 매년 글로벌 주류 브랜드와의 협업을 통해 홀리데이 케이크를 선보여 왔다. 지난해 ‘조니워커 블랙라벨 케이크’는 남성 고객 사전 예약 비중이 45%에 달했다. 올 시즌 11월 19일부터 사전 예약을 시작한 ‘헤네시 V.S.O.P 케이크’도 남성 예약 고객 비중이 65% 에 달한다.

투썸플레이스는 올해 단 한 번 선보이는 한정판 ‘헤네시 X.O 케이크’를 공개했다. 본 제품은 한정 수량으로 운영되며, 100% 사전 예약으로만 판매된다. 사전 예약은 4일부터 10일까지 투썸플레이스 공식 애플리케이션 ‘투썸하트’에서 진행한다.

‘헤네시 X.O 케이크’ 상단에는 헤네시 X.O 병을 형상화한 초콜릿 오브제와 헤네시 X.O 글레이즈를 더했다. 안에는 헤네시 X.O 바닐라 크림과 초콜릿 무스, 그리고 말린 과일과 계피 향을 담은 시나몬 파운드를 발랐다. 특히 파운드에 사용된 말린 과일은 헤네시 X.O 시럽에 숙성했다. 케이크 전용 패키지와 쇼핑백도 준비했다.

투썸플레이스 관계자는 “‘헤네시 X.O 케이크’는 섬세하게 맛을 설계한 ‘어른들의 디저트’로 연말 테이블을 특별하게 완성해 줄 것”이라고 전했다.