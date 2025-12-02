최태원 sk회장, 2028년까지 600조 투자 용인반도체클러스트에 팹 4기를 짓는다고? 현재 용인시 건축허가는 팹1기도 아니고 반밖에 안돼 근로자 현장 반응 ‘싸늘’…기숙난, 인력난 가속 일각 “논바닥에서 자냐,최태원 회장이 대통령 앞에서 대국민 사기극”비난 당근마켓에 근로자 구인공고까지 난리통

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인특례시장은 1일 한 방송에 출연해 용인특례시 세 곳에서 진행되는 반도체 투자규모가 확대돼 1000조원에 육박한다고 밝혔다.

이 시장은 “용인에서는 반도체 초대형 프로젝트가 세 곳에서 진행되고 있다”며 “처인구 원삼면 ‘용인 반도체클러스터 일반산업단지’에 SK하이닉스가 당초 122조원을 투자하기로 했으나 최근 600조원으로 대폭 늘리겠다고 했고, 처인구 이동·남사읍 ‘용인 첨단시스템반도체 국가산업단지’에는 삼성전자가 360조원을 투자, 삼성전자 기흥캠퍼스에는 20조원이 투자될 계획”이라고 설명했다.

하지만 불편한 진실이 숨어있다.

용인 하이닉스 클러스트 건축현장 기숙 인력난이 심각하다. 원래 논바닥 뿐이던 이 곳에 용인시는 근로자를 위해 논바닥에 2층짜리 가건물 숙소를 내주기로 했으나 반응이 좋지만 않다. 2년 원상복구조건도 수익성 차원에서 망설여진다. 특히 이곳에 일하던 SK하이닉스 근로자들도 “논바닥에서 잘 수 없다, 너무 멀다, 잘곳이 없다,주변 인프라가 너무 안좋다”는 등의 이유로 수많은 인력이 벌써 평택 삼성전자쪽으로 빠져나가는 추세다.

일각에서는 최태원 SK회장이 지난달 16일 용산대통령실에서 이재명 대통령 옆에서 현장 사정을 완벽히 이해하지못한채 600조원을 투입해 금방이라도 반도체 팹을 만들겠다고 했으나 대부분의 인력업체들은 “현실은 인력난과 기숙난에 현장은 난리도 아닌데 대통령과 국민들에게 희망고문을 주고있다”고 일갈했다.

확인결과 용인 하이닉스 건축 현장을 보면 팹공장 하나도 아니고 반밖에 용인시 건축허가가 나가지않았다.

갈길이 멀다.

인력 기숙난이 갖춰지지않으면 2028년 완공은 물건너간다. 특히 엠코 A현장소장이 산단안에 기숙시설을 만들겠다고 인력업체 3명에게 말해 난리가 났다. 이상일 용인시장은 산단은 용도가 정해져있어 절대 산단안에 숙소를 만드는 것 자체가 불가능하다고 했다.

근로자들은 기숙 여건이 불편하자 용인에서 평택쪽으로 빠져나가고 있다. 이상일 용인시장도 기숙문제가 심각하다고 말했다. 오죽하면 논바닥 위 가건물을 조건부 허가(2년)로 내줄 정도다.

‘용인 반도체클러스터 일반산업단지’에는 반도체 산업 관련 소재·부품·장비 기업이 50여개, ‘용인 첨단시스템반도체 국가산업단지’에는 80여개에서 100여개의 소재·부품·장비·설계기업이 입주할 예정이다.

이 시장은 “SK하이닉스가 투자하는 ‘용인 반도체클러스터 일반산업단지’는 4기의 팹이 들어서는데 삼복층 구조로 구성하는 생산라인(팹·Fab) 1기의 면적은 잠실 롯데타워 10개를 합친 것과 같을 정도로 크다고 한다”고 했다.

하지만 1기 팹 외부 건설에는 15%인력이, 내부 반도체 시설 설치에는 85% 인력이 필요하다. 따라서사실상 내년초부터 당장 7~8만명의 인력이 대폭 투입되어야한다. 그러나 인력난과 기숙난이 맞물려 최태원 회장의 일정이 딱 맞아 떨어지지않을 것이라는 우려가 제기된다.

특히 전임 엠코 이모 현장소장은 “절대 불가능한 곳에 새로운 현장소장이 부임해서 기숙 확약서를 내준곳이 2곳이나 된다”고 했다. 용인시와 SK는 장기간 추진이 안되는 확약서를 최근 회수했다.