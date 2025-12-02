[리얼푸드=육성연 기자] 대상 청정원이 ‘홍초 윈터 에디션’ 신제품 2종을 출시한다고 2일 전했다.

겨울 한정판으로 선보이는 홍초 ‘저당 석류&히비스커스’와 ‘저당 유자&캐모마일’ 2종은 홍초를 따뜻한 음료로 즐길 수 있도록 만든 온(溫)음료용 제품이다. 히비스커스와 캐모마일을 활용했다. 따뜻한 차처럼 마셔도 식초의 새콤한 향이 도드라지지 않고 부드럽게 즐길 수 있다. 일반 차처럼 티백을 우리거나, 가루를 녹일 필요 없이 뜨거운 물에 바로 타 마실 수 있다.

홍초 ‘저당 석류&히비스커스’는 유럽산 석류 농축액과 새콤한 히비스커스를 섞었다. ‘저당 유자&캐모마일’은 달콤쌉싸름한 국산 유자에 향긋한 캐모마일을 더했다. 두 제품 모두 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있다고 알려진 ‘난소화성말토덱스트린’과 면역력 증진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 ‘알로에 겔’을 함유한 기능성표시식품이다.

신제품은 대상이 자체 생산한 알룰로스를 활용한 저당·저열량제품으로 대상의 자체 엠블럼 ‘LOWTAG(로우태그)’도 부착했다. 모두 100g당 당류 4g, 열량은 35kcal 이하다. 뜨거운 물과 홍초 원액을 2대1 비율로 희석해 마시면 좋다.

신제품은 대상 공식 온라인몰 정원e샵을 비롯해 이마트, 홈플러스 등 주요 온·오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

고봉관 대상 소스앤고(Sauce&Go) 팀장은 “이번 신제품은 과일숙성발효초에 향긋한 허브를 더해 홍초를 겨울철에도 따뜻하게 즐길 수 있도록 만든 홍초 윈터 에디션”이라고 소개했다.