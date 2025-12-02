[리얼푸드=육성연 기자] 시그니엘 서울과 부산이 크리스마스 시즌 한정 케이크를 출시한다고 2일 밝혔다.

시그니엘 서울과 부산의 크리스마스 케이크는 트러플, 발로나 초콜릿 등 고급 원재료와 시그니엘만의 감각적인 디자인을 선보이고 있다. 지난해 크리스마스 시즌 시그니엘 서울의 시그니처 케이크인 ‘오너먼트 박스’ 판매량은 전년 대비 65% 늘었다.

올해 시그니엘 서울 ‘페이스트리 살롱’에서는 오너먼트 박스(21만원), 시그니엘 율 로그(18만원), 크리스마스 몽블랑(11만원)을 선보인다.

‘오너먼트 박스’는 트러플을 넣은 스펀지와 마스카포네 크림을 담은 크리스마스 오너먼트 모양의 케이크다. 크리스마스를 연상케 하는 붉은 색상과 장식으로 디자인했다.

통나무 장작 위 롯데월드타워를 형상화한 모형을 올린 ‘시그니엘 율 로그’는 프랑스산 발로나 초콜릿과 이탈리아산 마스카포네, 라즈베리 샴페인 꿀리, 헤이즐넛 푀이테가 어우러진 케이크다.

‘크리스마스 몽블랑’은 보늬밤과 블랙커런트 콤포트, 제주 녹차 제누와즈 등이 층층이 쌓여 만들었다.

이외에도 딸기를 담은 ‘스트로베리 프레지에(12만5000원)’와 크리스마스 트리, 루돌프, 화이트 오너먼트 등을 연상시키는 미니 케이크 4종(2만4000~2만7000원)을 준비했다.

시그니엘 부산의 페이스트리 살롱에서도 오너먼트 박스와 크리스마스 몽블랑, 스트로베리 프레지에 케이크를 만나볼 수 있다. 사전 예약 기간은 12월 11일까지다. 판매 기간은 12월 12일부터 25일까지다.