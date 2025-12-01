[리얼푸드=육성연 기자] 풀만 앰배서더 서울 이스트폴(Pullman Ambassador Seoul Eastpole)의 그릴 레스토랑 ‘엠버스(EMBERS)’가 12월 연말 시즌을 맞아 페스티브 쉐어링 메뉴 프로모션을 선보인다.

레스토랑 ‘엠버스(EMBERS)’는 불을 중심으로 한 한국적 나눔의 정서를 현대적으로 재해석한 공간이다. 이번 시즌 쉐어링 메뉴는 3인용과 5인용으로 구성했다.

식사는 웰컴 드링크 ‘렘버스 로제’와 갓 구운 따뜻한 하우스 브레드로 시작한다. 이어 참치 크림을 얹은 쇠고기 플랫 피자, 숯 향을 살린 생선 요리와 캐비어, 그리고 오늘의 에피타이저를 제공한다.

메인 직전에는 프랑스식 스튜 부야베스가 이어진다. 메인 요리로는 드라이 에이징 스테이크, 참숯에 구운 한우 안심과 꽃등심이다.

식사를 마무리하는 디저트는 엠버스 스페셜 디저트 2종, 제철 아이스크림 3종, 그리고 커피 또는 풀만 시그니처 티다. 원하는 나이프 선택 서비스도 있다. 쉐어링 메뉴 가격은 3인 기준으로 주중 39만원·주말 42만원이다. 5인 기준으로는 주중 65만원·주말 70만원이다.