[리얼푸드=육성연 기자] 티젠이 ‘2025 올리브영 어워즈’ 수상 기념으로 산리오캐릭터즈와 협업한 한정판 콤부차 기획 패키지를 선보인다고 1일 알렸다.

올리브영 어워즈는 국내 대표 K뷰티 플랫폼 CJ올리브영이 연간 멤버십 고객 구매 데이터, 상품 판매량 등을 기반으로 매년 각 부문 대표 상품을 선정하는 행사다. 티젠의 스테디셀러인 ‘티젠 콤부차 레몬’은 ‘2025 올리브영 어워즈’ 이너뷰티 부문 수상작으로 선정됐다. 5년 연속 수상 기록이다.

티젠이 올리브영 특별기획으로 공개한 산리오캐릭터즈 한정판 기획 패키지는 총 3종이다. 산리오의 인기 캐릭터인 포차코, 시나모롤, 폼폼푸린을 콤부차 패키징 디자인에 활용했다.

먼저 포차코 캐릭터로 특별 제작된 ‘티젠 콤부차 레몬’ 기획상품은 패키지뿐 아니라 포차코 거울키링을 함께 제작했다. ‘티젠 콤부차 샤인머스캣’에는 시나모롤 캐릭터를, ‘티젠 콤부차 요구르트’에는 폼폼푸린 캐릭터를 적용했다. 3종 모두 콤부차 스틱 2개를 추가 증정한다.

한정판 기획 패키지는 오는 6일까지는 43% 할인가에, 이후 30일까지는 35% 할인가에 올리브영 온·오프라인 매장에서 구매할 수 있다.

티젠 관계자는 “티젠 콤부차를 사랑해준 고객 덕분에 올해도 수상의 영광을 안게 되었다”며 “이에 보답하기 위해 마련한 산리오 한정 기획세트를 선보인다”라고 말했다.