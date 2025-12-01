[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원은 소형 스탠드형 에너지소비효율 1등급을 달성한 ‘풀무원 김치냉장고 168L’를 출시했다고 1일 밝혔다.

신제품은 기존 풀무원 김치냉장고의 핵심 기능과 장점을 유지하면서 에너지 효율과 보관력, 숙성 기술을 한층 강화한 것이 특징이다.

특히 신제품 168L 모델은 199L 이하 소형 스탠드형 김치냉장고 중 최초로 1등급 에너지 효율을 달성했다. 단열 설계와 냉각 세기를 자동으로 조절하는 인버터 컴프레서를 활용한 간접 냉각 방식 및 냉기 순환 기술을 결합했다. 냉기는 일정하게 유지하면서 불필요한 전력 사용을 줄였다. 기존 4등급 모델 대비 연간 전기요금을 약 40% 절감할 수 있다. 으뜸효율가전 정책에 따라 구매 시에는 비용의 10%를 환급받을 수 있다.

김치 맛을 결정짓는 핵심 기능인 숙성 기술도 강화했다. 풀무원기술원과 협업해 개발한 숙성 알고리즘은 발효 과정에서 온도, 습도, 냉기 순환을 정밀하게 제어한다. 또 간접 냉각 방식은 보관고 내부의 온도와 습도를 균일하게 유지한다. 기존 4가지 온도 전환 모드(김치·냉장·냉동·주류)에 ‘급속 냉장’과 ‘급속 냉동’ 모드를 새롭게 추가해 총 6가지 모드를 지원한다.

락앤락 김치통도 기본 제공한다. 보관고 중앙에 적용된 탈취 필터는 김치 냄새를 잡아 문을 열 때 냄새가 밖으로 퍼지는 것을 줄일 수 있다.

신제품의 디자인은 루미 화이트 컬러다. 가격은 85만9000원이다.

강재훈 풀무원 리빙케어 사업부장은 “풀무원은 식품기업으로서 쌓아 온 발효·보관 기술을 가전에 적용해 김치와 다양한 식재료를 최적 상태로 보관하는 솔루션을 제공하고 있다”며 “168L 모델은 에너지효율 1등급을 달성한 으뜸효율가전으로 경제성이 뛰어나다”라고 소개했다.