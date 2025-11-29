[헤럴드경제=김성훈 기자] 처제를 강간하고 살해한 30대 남성이 무기징역을 선고받았다. 그는 자신의 범행을 속이고 뻔뻔하게 장례식장에 나타나 피해자의 자녀를 돌보기까지 했다.

29일 법조계에 따르면, 부산고법 울산재판부 형사1부(재판장 반병동)는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 기소된 30대 남성 A 씨의 항소를 기각하고 원심과 같이 무기징역을 선고했다. 또 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 30년, 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 취업 제한 10년도 명령했다.

A 씨는 지난해 12월 5일 울산 남구 한 아파트에서 처제인 40대 여성 B 씨를 강간한 뒤 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

2017년 B 씨의 언니와 결혼한 그는 아내와의 불화, 장인과의 갈등으로 처가 식구들에게 반감을 품어왔다. 그는 평소 B 씨를 성적 대상으로 노리고 있었는데, 어느날 B 씨가 자신의 편을 들지 않자 범행을 결심했다.

A 씨는 자신의 정체를 숨기고 범행하기 위해 넥워머와 모자, 갈아입을 옷을 준비하는 등 치밀하게 범행을 계획했다. 인터넷에서 ‘목조르기 기절’, ‘경동맥 압박’, ‘두부 외상’ 등을 검색하기도 했다.

범행 당일 A 씨는 B 씨가 자녀를 등원시키기 위해 집을 비운 사이 몰래 B 씨의 집 안으로 들어갔다. 과거 가족 모임 때 현관 비밀번호를 훔쳐봐 알고 있었다.

이후 B 씨가 귀가하자 A 씨는 얼굴에 이불을 씌우고 강간했다. B 씨가 이불을 걷어내며 “형부”라고 소리치자, 자신의 정체를 들킨 A 씨는 B 씨 머리를 바닥에 부딪치게 하고 목을 졸라 살해했다.

A 씨는 살해 후 치밀하게 범행을 숨겼다. B 씨의 시신을 화장실로 옮겨 바닥에 물과 세제를 뿌린 뒤 욕실에서 미끄러져 사망한 것처럼 위장했다. 그는 미리 준비한 옷으로 갈아입고 자신의 집에 돌아가 태연하게 라면을 끓여 먹고 음란물을 시청했다.

심지어 고인의 장례식장을 찾아 고인의 자녀들을 돌보기까지 했다.

두 달여간 범행을 숨긴 그는 결국 경찰에 붙잡혔다.

1심 재판부는 “B 씨 유족들에게 용서를 구하거나 피해 회복을 위한 노력도 하지 않았다”고 지적하며 “A 씨에게 형사처벌 전력이 없는 점, 불우한 가정환경과 과거 성범죄 피해 경험이 왜곡된 성 인식에 영향을 미친 것으로 보이는 점 등을 고려했다”며 무기징역을 선고했다.