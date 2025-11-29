[헤럴드경제=이명수 기자]이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 공동 이사회 의장으로 있는 블루밍 스카이 유한회사(Blooming Sky Co., Ltd.)가 베트남에서 문화·엔터테인먼트·체육 등이 결합된 복합 단지를 조성한다.

29일 A2O엔터에 따르면, 이 프로듀서는 지난 28일(현지시각) 베트남 잘라이성 인민위원회 청사에서 잘라이성 지도부는 캇띠엔(Cát Tiến) 지역 내 문화·체육·놀이·레저 복합 상업·서비스·관광 1구역 프로젝트를 추진할 투자사와 공식 업무 회의를 가졌다.

이날 회의에는 블루밍 스카이 장진혁 공동 이사회 의장, 타이 다이 응옥(Tái Đại Ngọc) 당 중앙위원 겸 성 당서기, 팜 아인 뚜언(Phạm Anh Tuấn) 성 인민위원장 등이 참석했다. 베트남의 ‘축구 영웅’ 박항서 감독도 자리에 함께했다.

회의에서는 캇띠엔 지역 문화·체육·놀이·레저 복합 상업·서비스·관광 1구역 프로젝트의 본격적인 추진을 공식화했다. 블루밍 스카이가 베트남에서 총 투자금 약 2조 5000억 동(미화 약 1억 달러 상당) 규모의 대형 문화·체육·엔터테인먼트 복합 단지 조성 사업에 대한 투자 승인을 받았다.

이 프로듀서는 해당 프로젝트가 베트남 내 종합적인 엔터테인먼트 및 음악 페스티벌 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다는 점에서 특별한 의미를 지닌다고 밝혔다. 더불어 진행 예정인 축제의 이름을 ‘ADAM 페스티벌’(A2O Dance And Music Festival)이라 발표했다.

타이 다이 응옥 성 당서기는 “본 프로젝트가 베트남과 한국의 문화 교류와 경제 외교를 상징하는 모범 사례가 돼 아시아 수준의 문화·예술 중심지로 성장하길 바란다”며 “관광객 유치는 물론, 세계적인 엔터테인먼트 및 스포츠 브랜드와 국제급 행사 유치, 대형 축제와 프로 스포츠 대회, 다양한 문화 체험이 가능한 공간이 되길 기대한다”고 말했다.

블루밍 스카이는 해당 프로젝트를 수행할 합자회사로 선정돼 이날 잘라이성으로부터 최종 투자 결정 승인서를 받았다. 잘라이성에 위치한 퀴논은 뛰어난 경관과 청정지역으로 알려진 베트남 동부 해안 도시로 다낭과 나트랑의 중간 지역에 자리하고 있다.

또한 블루밍 스카이 측은 최근 태풍과 홍수로 피해를 입은 잘라이성 주민들을 돕기 위해 20억 동(약 1억1180만 원 상당)을 기부했다. 이날 회의 현장에서 이 프로듀서가 직접 성금을 전달했다.

한편 이 프로듀서는 ‘2025 아시안 홀 오브 페임(Asian Hall of Fame)’ 미국 명예의 전당에 헌정됐다. 최근 걸그룹 ‘에이투오 메이(A2O MAY)’를 론칭하고 ‘잘파팝(Zalpha Pop)’을 제시하는 중이다.