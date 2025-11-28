[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 이달 28일부터 크리스마스 프로모션을 시작한다.

이번 프로모션은 ‘모든 순간에서 기쁨을 찾자(FIND JOY IN EVERY MOMENT)’를 대표 메시지로 설정했다.

먼저 ‘클래식 뱅쇼 히비스커스 티’는 진한 레드 와인 풍미의 베이스에 자몽, 오렌지, 레몬, 사과를 끓여 클래식한 뱅쇼의 맛을 구현한 과일 토핑을 올렸다. 논 알코올 음료다. 캐모마일에 꿀을 더한 ‘카밀러 허니 티 라떼’도 출시한다.

또 지난달 30일부터 선보인 윈터 스카치 바닐라 라떼, 토피넛 라떼, 핑크 팝 캐모마일 릴렉서 등 첫 번째 크리스마스 시즌에 선보였던 음료도 연말까지 만나볼 수 있다. 특히 ‘윈터 스카치 바닐라 라떼’는 출시 2주 만에 100만 잔을 넘었다.

케이크 4종도 함께 선보인다. ‘딸기 프레지에 케이크’는 생딸기 3개를 토핑했다. ‘산타 베어리스타 케이크’는 마스카포네 크림과 딸기 맛이 난다. ‘눈사람 바움쿠헨’은 눈사람 모양의 바움쿠헨 케이크다. 내부에 바닐라 슈크림을 채웠다. 누텔라 스프레드와 생딸기를 올린 ‘딸기 촉촉 누텔라 케이크’도 있다.

이와 함께 크리스마스 시즌과 어울리는 텀블러, 보온병, 머그컵 등 12종의 딜라이트 굿즈를 매장과 온라인 채널(스타벅스 온라인 스토어, 카카오톡 선물하기, 네이버 브랜드 스토어, 무신사, W컨셉, SSG닷컴)을 통해 선보인다.

이벤트도 마련했다. 신규 음료인 ‘클래식 뱅쇼 히비스커스 티’, ‘캐모마일 허니 티 라떼’를 비롯해 크리스마스 시즌 음료 ‘토피 넛 라떼’, ‘윈터 스카치 바닐라 라떼’를 내달 4일까지 사이렌 오더 혹은 딜리버스 배달 주문 시 음료당 별 3개, 매장에서 파트너에게 직접 주문 시 별 2개를 증정하는 ‘트라이 스타 이벤트’를 진행한다.

또한 내달 5일부터는 제조 음료를 포함해 3만원 이상 구매 시 ‘월리 IN 서울 한정판 랜덤 퍼즐’을 소진 시까지 제공한다. 퍼즐은 경복궁, 익선동, 홍대, 재래시장, 한강 등 서울의 명소를 담은 5종으로 구성됐으며, 1종을 랜덤(무작위) 증정한다. 이벤트는 파트너에게 직접 주문하거나 사이렌 오더 주문을 통해 참여할 수 있다.

더불어 매장과 온라인 채널에서 홀리데이 딜라이트 기획전을 연다. 오너먼트 볼 초콜릿(레드/그린), 진저브레드 쿠키 틴 세트, 초콜릿 칩 쿠키 바스켓, 25 크리스마스 쿠키 틴 세트(너티/초코) 등이 있다.

또한 온라인 전용 상품으로 크리스마스 시즌 한정 원두를 담은 스틱형 커피 ‘스타벅스 비아(VIA) 크리스마스 블렌드 40개입’이 있다. 10% 할인 및 구매 상품당 커피 디스펜서 1개를 증정한다.

이상미 스타벅스 마케팅담당은 “스타벅스는 다가오는 크리스마스와 연말 시즌을 맞이해 소중한 사람과 행복한 추억을 만들 수 있도록 이번 시즌을 기획했다”라고 말했다.