[리얼푸드=육성연 기자] 퍽퍽한 닭가슴살 다이어트 식단에 지루해졌다면 주말엔 쫄깃한 닭다리 요리를 해보는 것은 어떨까요.

리얼푸드가 추천하는 요리는 ‘닭다리 오븐구이’입니다. 안에 닭다리의 촉촉한 육즙이 가득해 완벽한 ‘겉바속촉(겉은 바삭하고 속은 촉촉)’ 요리를 즐길 수 있습니다. 닭다리에 부드러운 버터와 상큼한 레몬을 넣어 풍미를 더합니다.

영양도 균형을 맞춘 요리입니다. 감자와 양파, 브로콜리 등의 채소를 더해 영양소를 보충하는데요. 양파의 달콤한 맛과 브로콜리니의 아삭한 식감이 어우러집니다.

달다리 오븐구이는 가정에 오븐만 있으면 간단히 만들 수 있습니다. 오븐에 굽는 동안 채소도 함께 조리할 수 있어 준비 시간도 길지 않습니다.

완성된 요리에는 닭다리와 어울리는 파슬리를 뿌려주면 더욱 맛이 좋습니다.

재료 (4인분)

재료 : 닭다리 4개, 감자 200g, 양파 1개, 데친 브로콜리니 6개, 버터 3큰술, 올리브오일 2큰술, 파슬리 2줄기, 레몬1개, 소금 약간, 후춧가루 약간

만들기

1. 감자는 깨끗이 씻어 껍질을 벗겨 한입 크기로 썰어주세요. 양파는 채를 썰어주세요.

2. 파슬리는 잘게 다지고 레몬은 2~4등분으로 썰어주세요.

3. 오븐용 냄비에 손질한 양파와 감자를 넣고 올리브오일, 소금, 후추를 뿌려 버무려 주세요.

4. 닭다리를 올리고 버터를 위에 발라주세요. 레몬을 군데군데 올린 후 200도로 예열한 오븐에 넣고 20~30분 정도 구워주세요.

(tip. 브로콜리는 끓는 물에 1분 정도 데쳐 준비해 주세요.)

5. 접시에 닭다리와 구운 채소, 데친 브로콜리니를 올린 후 파슬리를 뿌려주세요.

자료=우리의 식탁 제공