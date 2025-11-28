28일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 2025 구세군 자선냄비 시종식에서 내빈들이 기념 세리머니를 하며 모금 시작을 알리고 있다. 한국 구세군은 이날 2025 구세군 자선냄비 시종식을 시작으로 12월 31일까지 전국 300여 곳에서 구세군 자선냄비 연말 모금을 진행한다. 임세준 기자
입력 2025-11-28 11:31:05
2026년 재계 신임 사장·CEO 인사 코드는 ‘서·경·원(서울대·경영학·원숭이띠)’ [8개그룹 37인 분석]
[헤럴드경제=고은결·김현일·정석준 기자] 최근 진행된 각 그룹별 2026년 인사에서 사장급 신규 선임·승진자의 면면을 살펴보면, 서울대 출신이 가장 많았고, 학사 전공은 경영학이 주류를 이뤘으며, 출생연도는 1968년생(원숭이띠)이 가장 큰 비중을 차지했다. 통상 사장급 인사는 각 그룹의 내년도 경영 전략과 리스크 관리 방향과 일맥상통하는데, 대내외 경영
“중국보다 심각한 ‘환경 오염’” 한국, 전 세계 ‘꼴찌’ 굴욕…어쩌다 이렇게까지 [지구, 뭐래?]
[헤럴드경제=김광우 기자] “분리배출 열심히 하는데, 왜?” 거리를 걷다 목격할 수 있는 눈살 찌푸려지는 시민의식. 하지만 우리나라는 국민 대부분이 분리배출에 정성을 다하는 국가로 분류된다. 기후·환경 분야에 대한 인식도 여타 국가에 비해 높은 수준. 하지만 국가 차원의 대응은 정반대의 평가를 받고 있다. 국민 개개인의 노력을 따라가지 못하는 것. 실제 최근 우리나라가 기후변화 대응 분야에서 전 세계 ‘최하위권’ 평가를 받은 것으로 나타났다. 심지어 한국은 유럽 등 선진국은 물론, 중국·일본 등 이웃 나라에 비해서도 턱없이 낮은 순위인 것으로 집계됐다. 한국과 같이 ‘최하위권’을 기록한 국가는 사우디아라비아, 러시아 등 산유국. 지구에 가장 나쁜 산업을 보유한 국가들과 같은 선상에 이름을 올린 것. 분리배출 등 시민 행동이 부정적 평가를 받은 것은 아니다. 온실가스 배출량, 기후정책 등 주요 정책 분야에서 전문가들의 혹평을 받았다. 그중에서도 정책의 실행 가능성이 떨어진다는 지적을
“매일 습관처럼 썼는데” 끔찍한 ‘참사’ 터진다…현대인의 필수품, 결국 ‘불법’ 딱지 [지구, 뭐래?]
[헤럴드경제=김광우 기자] “이게 다 우리가 쓴 물티슈라고?” 손에 이물질이 묻었을 때, 심지어 옷이나 물건이 더러워졌을 때도 찾게 되는 ‘물티슈’. 그야말로 현대인에게는 없어서는 안 될 ‘필수 아이템’이다. 하지만 물티슈에는 치명적인 단점이 있다. 바로 썩지 않는다는 것. 이름과 다르게 종이가 아닌 ‘플라스틱’이 대부분 성분을 차지하기 때문이다. 실제 적절한 곳에 버려지지 않은 물티슈의 부작용은 상상을 뛰어넘는다. 특히 변기에 버려진 물티슈는 기름과 엉겨 붙으며 거대한 크기의 폐기물 덩어리로 변하기도 한다. 폐기물 덩어리는 단순히 하수도를 막는 것을 넘어, 우리가 사용하는 물을 오염시킨다. 미세 플라스틱으로 잘게 분해돼, 신체 건강에 악영향을 준다. 이에 국가 차원에서 물티슈를 ‘판매 금지’ 조치한 곳이 나타났다. 바로 영국. 심지어 국민 90% 이상도 물티슈 판매 금지 조치에 ‘찬성’ 의사를 밝혔다. 하지만 우리나라에서는 되레 물티슈 사용량이 증가하는 추세다. 하루빨리 생산 및
“360억 꿀꺽하고, 고작 10억 내놨다” 쏟아지는 비판에 ‘생색내기’…이러다가
[헤럴드경제=고재우 기자] 온라인여행플랫폼(OTA) 여기어때가 입점 업체와 상생 방안이라고 내놓은 ‘10억원’ 상당의 쿠폰을 두고 뒷말이 무성하다. 입점 업체들을 대상으로 광고 상품에 끼워 판 ‘360억원’ 상당의 쿠폰을 ‘기간 만료’ 등 이유로 소멸시켰다가 과징금 처분을 받은 전력이 있기 때문이다. 업계에서는 “360억원을 꿀꺽하고, 10억원을 찔끔 내놨다”는 비판이 제기됐다. 30일 업계에 따르면 여기어때는 최근 소규모 숙박 업체들과 상생 일환으로 ‘10억원’ 규모 쿠폰을 무상 발행한다고 밝혔다. 이를 두고 업계에서는 생색내기용 쿠폰 발행이라는 비판의 목소리가 제기됐다. 앞서 여기어때는 입점 업체에 광고를 판매하면서 객실 가격을 깎아주는 할인쿠폰을 포함했고, 해당 할인쿠폰마저도 기간 만료 등을 이유로 일방적으로 없앴다. 이에 대해 공정거래위원회(공정위)는 ‘거래상 우월적 지위를 남용해 입점 업체에 금전적 손해를 입혔다’고 판단한 바 있다. 여기어때는 과징금 10억원 행정처분을 받