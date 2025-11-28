“중국보다 심각한 ‘환경 오염’” 한국, 전 세계 ‘꼴찌’ 굴욕…어쩌다 이렇게까지 [지구, 뭐래?]

[헤럴드경제=김광우 기자] “분리배출 열심히 하는데, 왜?” 거리를 걷다 목격할 수 있는 눈살 찌푸려지는 시민의식. 하지만 우리나라는 국민 대부분이 분리배출에 정성을 다하는 국가로 분류된다. 기후·환경 분야에 대한 인식도 여타 국가에 비해 높은 수준. 하지만 국가 차원의 대응은 정반대의 평가를 받고 있다. 국민 개개인의 노력을 따라가지 못하는 것. 실제 최근 우리나라가 기후변화 대응 분야에서 전 세계 ‘최하위권’ 평가를 받은 것으로 나타났다. 심지어 한국은 유럽 등 선진국은 물론, 중국·일본 등 이웃 나라에 비해서도 턱없이 낮은 순위인 것으로 집계됐다. 한국과 같이 ‘최하위권’을 기록한 국가는 사우디아라비아, 러시아 등 산유국. 지구에 가장 나쁜 산업을 보유한 국가들과 같은 선상에 이름을 올린 것. 분리배출 등 시민 행동이 부정적 평가를 받은 것은 아니다. 온실가스 배출량, 기후정책 등 주요 정책 분야에서 전문가들의 혹평을 받았다. 그중에서도 정책의 실행 가능성이 떨어진다는 지적을