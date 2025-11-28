[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울이 2025년 한 해 동안 가장 많은 사랑을 받은 메뉴만을 엄선해 ‘베스트 오브 베스트(Best of Best)’ 프로모션을 선보인다고 28일 알렸다. 12월 한 달간이다.

한식당 무궁화, 중식당 도림, 일식당 모모야마에서 업장별 시그니처 요리들을 한 코스에 담아낸 특별 행사다.

무궁화에서는 한국 고유의 맛과 조리법을 현대적 감각으로 재해석한 메뉴와 제철 식재료를 활용한 코스를 준비했다. ‘성게알 계란찜’을 비롯해 ‘바닷가재 볶음’, ‘궁중 신선로’, ‘한우 안심구이’ 등이다.

도림은 해산물과 한우 요리를 중심으로 한 코스를 마련했다. 대표 메뉴인 ‘도림 고법 불도장’부터 ‘향취고추 마늘 통해삼’, ‘송로버섯 한우스테이크’ 등이다.

모모야마에서는 한우 샤브샤브, 장어 명란솥밥, 계절 사시미, 브리 치즈를 활용한 랍스터 구이 등 인기 메뉴를 준비했다.

롯데호텔 서울 관계자는 “소중한 분들과 따뜻하고 의미 있는 시간을 보내길 바라는 마음으로 올해 가장 사랑받은 메뉴들만 담아 준비했다”라고 말했다.