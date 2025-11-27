[리얼푸드=육성연 기자] 제이비케이랩이 ‘OCNT(Ortho-Cellular Nutrition Therapy) 슈퍼팩’을 선보인다고 27일 알렸다.

OCNT 슈퍼팩은 기존 멀티비타민의 범주를 넘어 총 180종의 영양소를 한 팩에 넣었다. 180종의 영양소는 150종의 식물성 파이토케미컬, 10종의 면역 다당류(폴리사카라이드), 8종의 생리활성 폴리펩타이드, 장내 환경을 조절하는 발효 미생물 영양소 등으로 구성된다. 파이토케미컬은 다양한 식물 영양소를 포함해 항산화 및 세포 보호 기능을 강화한다. 다당류는 면역 균형을 잡는 핵심 역할을 한다. 여기에 아미노산보다 빠르게 작용하는 폴리펩타이드, 장내 유익균 증식을 돕는 발효 영양소를 더했다. 비교적 저렴한 합성 원료 대신 천연 기반의 생체친화적 원료를 중심으로 구성했다.

남성과 여성의 생리적 차이를 반영해 설계한 점도 특징이다. 기본 구성은 시아토젠 정, 제노토젠 정, 비피토젠 정으로 동일하지만, 카로토젠 정제에서 성별에 따라 구분한다.

남성용 ‘카로토젠 M정’에는 호박씨, 트리블러스, 마카, 밀크씨슬 등 활력·간 건강·전립선 관리에 도움을 주는 원료가 담겼다. 여성용 ‘카로토젠 W정’에는 회화나무열매, 다시마, 히알루론산, 엘라스틴 등 여성호르몬 균형·기초대사·피부 보습·탄력 등이 포함돼 있다.

개발 과정에서는 정회원 약사들의 현장 피드백을 반영했다. OCNT 슈퍼팩 포맨&포우먼은 이달 말 출시를 앞두고 있다. 전국 2886개 셀메드 정회원 약국에서 약사와의 상담을 통해 구매할 수 있다.

장봉근 제이비케이랩 대표는 “OCNT 슈퍼팩이 제시하는 변화는 향후 셀프케어 시장의 흐름을 바꿀 것”이라며 “하루 한 팩이라는 간편성에 고품질 천연 영양소와 남녀 맞춤 설계가 더해진 OCNT 슈퍼팩은 바쁜 일상을 살아가는 소비자들에게 새로운 건강관리 기준을 제시하게 될 것”이라고 말했다.