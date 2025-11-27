[리얼푸드=육성연 기자] 서울탁주제조협회 산하 서울장수주식회사가 ‘2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타’에 참가해 국산쌀 막걸리 제품군을 선보인다. 오는 28일부터 30일까지 일산 킨텍스 제1전시장 3홀에서 열린다.

농협경제지주가 주최·주관하고 농림축산식품부가 후원하는 이번 행사는 국산쌀 소비 촉진을 위한 대표 오프라인 페스타다. 전국 200여 개 양조장 및 식품기업이 참여하는 대규모 전시·판매·시음 축제다.

서울장수는 전년도에 이어 2년 연속으로 행사에 참여한다. 올해는 자사 대표 제품군인 장수 생막걸리를 비롯해 월매, 달빛유자, 장홍삼 장수막걸리 등과 함께 11월 출시한 신제품 ‘티젠 콤부차주 레몬’을 처음 공개한다.

신제품 티젠 콤부차주 레몬은 480ml 소용량 PET 용기에 담았다. 막걸리 베이스에 레몬 풍미를 더했다. 전통주에 친숙하지 않은 20~30대와 신규 소비층을 겨냥해 개발한 제품이다. 이번 현장 시음은 출시 이후 첫 오프라인 체험 기회다.

서울장수 관계자는 “국산쌀의 가치와 전통주의 매력을 알리기 위해 전년도에 이어 올해도 K-라이스페스타에 참여하게 됐다”고 말했다.