공정위 동의의결로 소비자 선택권 확대 유튜브뮤직 없이도 영상 구독 가능해져 백그라운드·저장 기능 한국만 추가 적용 EBS에 300억원 규모 상생시금 출연해

[헤럴드경제=양영경 기자] 구글이 광고 제거에 더해 백그라운드 재생과 오프라인 저장 기능까지 지원하는 ‘유튜브 프리미엄 라이트’를 세계 최초로 한국에서 정식 출시한다.

중간 광고는 원치 않지만, 음악 스트리밍까지 필요하지 않은 국내 이용자들에게는 기존 ‘유튜브 프리미엄’보다 저렴한 선택지가 생겼다.

공정거래위원회는 구글의 공정거래법 위반 혐의와 관련된 동의의결안을 최종 확정했다고 27일 밝혔다.

동의의결은 법 위반 혐의를 받는 기업이 자진시정안을 제출하고, 공정위가 이해관계자 의견 수렴을 거쳐 그 타당성을 인정하면 위법 여부 판단 없이 사건을 종결하는 제도다.

이번 조치는 이른바 ‘끼워팔기’ 논란에서 비롯됐다. 구글은 지금까지 광고 없는 동영상 서비스와 음악 서비스를 함께 제공하는 ‘유튜브프리미엄’(1만4900원), 음악 단독 서비스인 ‘유튜브뮤직프리미엄’(1만1900원)만 판매하고 광고 제거 동영상만 단독 구독할 수 있는 상품은 제공하지 않았다.

이에 공정위는 이 같은 구독 구조가 소비자 선택권을 제한하고 온라인 음악 시장에서의 공정 경쟁을 저해했는지 여부를 조사해 왔다.

구글은 이 과정에서 동의의결을 신청해 광고 제거는 물론 백그라운드 재생과 오프라인 저장까지 가능한 라이트를 한국에 출시하겠다는 시정안을 제출했다. 해외에서 서비스 중인 동일 상품이 광고 제거만 지원한다는 점에서 한국 소비자를 위한 기능 확장 조치다.

새 라이트 상품 이용 시 대다수 유튜브 영상은 광고 없이 시청할 수 있으며, 화면이 꺼지거나 다른 앱을 사용해도 끊김 없이 감상이 가능하다. 또 콘텐츠를 저장하는 방식으로도 재생할 수 있게 된다. 다만 공식 뮤직비디오와 같은 음악 콘텐츠나 별도의 음원 권리자가 있는 콘텐츠에 대해서는 백그라운드 재생이나 오프라인 저장 기능이 제한된다.

가격은 안드로이드·웹 기준 8500원, iOS 기준 1만900원으로 책정됐다. 이는 유튜브 프리미엄 대비 최대 6400원 저렴한 수준이다. 라이트 이용료는 국가별로 소득·물가 등에 따라 차등적으로 책정되는데 프리미엄 요금 대비 라이트 요금의 비율은 한국이 가장 낮은 수준이라고 공정위는 설명했다.

이용자 선택권도 넓어진다. 공정위는 “유튜브 음악을 선호하지 않는 소비자는 라이트로 동영상 서비스를 이용하면서 음악은 다른 국내 음원 서비스를 병행할 수 있다”고 강조했다. 국내 사업자 다수가 월 이용료 6400원 이하 무제한 스트리밍 서비스를 제공 중이라는 점도 이유로 들었다.

구글은 절차상 공정위 의결서 송달 후 90일 이내 라이트를 출시해야 한다. 다만, 구글 측은 이르면 이번 주 혹은 내주부터 일부 이용자에 라이트 시범 서비스를 시작하고, 이르면 연내 모든 국내 소비자를 대상으로 확대한다는 계획인 것으로 전해졌다.

구글은 라이트 이용요금을 출시일로부터 최소 1년 이상 유지하고 가격을 변경할 때도 한국 내 프리미엄 가격 대비 라이트 가격의 비율이 동일한 기능을 제공하는 주요 국가들보다 높지 않게 4년간 유지하겠다고 약속했다.

아울러 구글은 국내 음악 생태계 지원을 위해 EBS에 300억원 규모 상생기금을 출연한다. 해당 기금은 ‘스페이스 공감’ 제작과 ‘헬로 루키’ 운영 등 신인 아티스트 발굴과 공연 활성화에 4년간 쓰인다.

앞서 공정위는 백그라운드 재생과 오프라인 저장 기능을 제외한 라이트 출시를 중심으로 잠정 시정 방안을 검토했으나, 의견 수렴 과정에서 소비자 편익을 확대해야 한다는 지적이 반영돼 결국 두 기능이 모두 추가된 최종안을 확정했다.

프리미엄 이용자를 라이트로 유도하는 판촉 효과를 우려해 ‘2개월 무료 전환 제공’과 같은 혜택안은 배제했다. 또 상생기금 집행 또한 구글이 아닌 EBS를 수행 주체로 정해 공정성 논란을 차단했다.

공정위는 “끼워팔기 사건의 경우 (동의의결) 신청 기업과 신규 상품 출시 및 그 세부 조건 등에 대한 구체적인 협의가 가능하므로 동의의결 방식이 소비자 보호 및 경쟁 촉진이라는 목적을 달성하는 데 보다 효과적일 수 있다”고 밝혔다.