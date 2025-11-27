[리얼푸드=육성연 기자] 햄버거 브랜드 버거킹이 ‘오리지널스 이탈리안 살사베르데’를 27일 출시한다. 신메뉴는 지난 6월 출시한 ‘오리지널스 뉴욕 스테이크’와 함께 판매한다.

‘오리지널스 150g’은 전 세계 정통 요리에서 영감을 받아 개발된 버거킹의 프리미엄 라인이다. 기존보다 중량을 33% 늘린 150g의 두툼한 비프 패티를 사용한다. 또한 버터의 풍미를 살린 브리오슈 번을 넣는 것이 특징이다.

‘오리지널스 이탈리안 살사베르데’는 ‘녹색 소스’를 뜻하는 이탈리아 소스 ‘살사베르데’를 활용했다. 바질, 할라피뇨, 파마산 치즈, 양파, 올리브오일 등을 조합해 만든 소스다. 이탈리아에서 대중적으로 사용하는 치즈 그라나다파다노를 더했다.

‘오리지널스 뉴욕 스테이크’는 미국 정통 스테이크하우스에서 영감을 받은 메뉴다. 클래식 스테이크 소스에 몬테레이 잭 치즈를 넣었다. ‘오리지널스 이탈리안 살사베르데’과 ‘오리지널스 뉴욕 스테이크’는 단품 1만500원, 세트는 1만2500원이다.

버거킹 관계자는 “‘오리지널스 이탈리안 살사베르데’는 이탈리아 고유의 맛과 버거의 만남이라는 이색 조합으로 소비자들에게 신선하게 다가갈 것”이라고 전했다.