[리얼푸드=육성연 기자] 음료 전문기업 티젠이 겨울을 앞두고 ‘브이핏(V FIT) 호박팥차’를 선보인다고 26일 알렸다. 올봄 선보인 ‘티젠 브이핏 말차레몬’에 이은 두 번째 V라인 관리 제품이다.

‘티젠 브이핏 호박팥차’는 V라인 관리에 좋은 호박과 팥을 7대3의 비율로 설계했다. 우리 땅에서 자란 국내산 재료를 사용했다. 늙은 호박과 팥에는 칼륨과 식이섬유 등이 풍부해 노폐물 및 부기 완화에 도움이 된다고 알려져 있다.

늙은 호박 원물 입자를 작게 분쇄하고, 팥의 담백함까지 더했다. 무카페인 제품이다.

생분해 피라미드 티백을 사용한 것도 특징이다. 100% 사탕수수 유래 PLA 친환경 소재를 사용했으며 피라미드형 티백은 차의 맛과 향을 더욱 풍부하게 해준다. 티백 1개 당 3kca다. 따뜻한 물에 5분간 우려낸 뒤 마시거나 얼음과 찬물을 추가해 시원하게 마셔도 좋다.

티젠은 신제품 출시 기념으로 다음 달 21일까지 네이버 브랜드스토어에서 33% 할인과 함께 할인쿠폰을 제공한다. 리뷰 이벤트도 진행한다. 앞서 출시한 ‘브이핏 말차레몬’과 함께 구성한 ‘1달 관리템’ 을 구매하면 더 큰 할인 혜택과 에코보틀이나 컵을 사은품으로 받을 수 있다.

티젠 관계자는 “운동량과 활동량이 줄어 몸이 찌뿌둥하고 무거워지기 쉬운 계절에 카페인과 열량 부담을 줄인 티젠 신제품을 선보인다”고 소개했다.