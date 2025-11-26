[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울이 겨울철 딸기를 즐길 수 있는 디저트 이벤트 ‘2026 머스트 비 스트로베리(Must be Strawberry)’를 선보인다. 내년 4월 30일까지다.

롯데호텔 서울 1층 페닌슐라 라운지 앤 바는 2021년부터 시즌별 딸기, 망고, 샤인머스켓 등 제철 과일을 활용한 디저트 프로모션을 선보여왔다. 특히, 겨울마다 진행하는 ‘머스트 비 스트로베리’는 매년 평균 두 자릿수 이상의 매출 신장률을 기록하고 있다.

이번 겨울 시즌에는 딸기 디저트 뷔페와 애프터눈 티 세트를 선보인다. 12월에는 특별 메뉴로, 1월부터는 롯데호텔 캐릭터와 함께하는 콘셉트로 운영할 예정이다.

12월 진행하는 스페셜 뷔페는 딸기 케이크, 딸기 밀푀유, 딸기 초콜릿 퐁듀 등 30여 종의 디저트와 함께 양갈비 구이, 부채살 카빙 스테이크, XO소스 김치 볶음밥 등 핫디쉬 10종을 마음껏 즐길 수 있다. 목요일과 금요일은 18시 30분부터 20시 30분까지, 주말 및 공휴일에는 3부(12시, 15시, 18시)로 나뉘어 운영된다.

애프터눈 티 세트는 딸기 말차 케이크, 피스타치오 딸기 타르트, 트리 모양의 바질 무스 등의 디저트와 샌드위치 2종으로 구성된 3단 트레이가 커피 또는 티와 함께 제공된다. 주중 4부제(12시, 14시 30분, 17시, 19시 30분)다.

딸기 뷔페 이용 고객 중 SNS 인증샷 이벤트에 참여한 고객 전원에게는 스크래치 복권이 제공한다. 당첨자에게는 롯데호텔 욕실 어메니티 ‘에미서리.73’ 또는 ‘데페이즈모’ 바디로션을 증정한다. 또한, 애프터눈 티 세트 이용 고객에게는 퀴즈 이벤트를 진행해 프리미엄 딸기 케이크를 경품으로 제공할 예정이다.

델리카한스의 ‘프딸케(프리미엄 딸기 케이크)’는 12월 1일부터 매장에서 구매할 수 있다. 40개가 넘는 금실 생딸기와 생크림이 어우러진 케이크다.