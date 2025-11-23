[리얼푸드=육성연 기자] 일본의 식품 산업에서 디지털 전환(DX)과 인공지능(AI)을 활용한 식품 손실 감축이 확산하고 있다. 식품 손실(Food Loss)은 유통기한 임박, 파손 등으로 인해 판매 가치가 사라진 상품으로 발생하는 식품 낭비를 의미한다.

코트라(KOTRA)에 따르면 일본은 매년 수백만 톤의 식품이 폐기되는 식품 손실 문제를 국가 과제로 인식하고 정책적 노력을 지속했다. 2018년 이전까지 일본의 연간 식품 손실은 600만 톤을 넘어섰다. 이는 유엔 세계식량계획(WFP)이 전 세계에 지원하는 식량 규모(약 320만 톤)의 거의 두 배에 달한다.

일본 정부는 법적·제도적 기반을 강화하고 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX)을 활용한 혁신적 대응에 나섰다. 일본 농림수산성에 따르면 지난 2023년 일본의 총 식품 손실은 전년 대비 8만 톤 감소했다. 이 중 식품 제조업, 유통업, 외식업 등 사업 부문에서 발생한 손실은 231만 톤이다. 2000년 대비 58% 감소했다.

일본의 편의점 체인 로손은 AI·DX 기술을 결합한 공급망 혁신을 추진하고 있다. 로손의 2024년 통합 보고서에 따르면 로손은 AI를 활용한 차세대 발주 시스템 AI.CO를 전국 매장에 도입하고 있다. 이 시스템은 점포별 판매 이력, 날씨, 요일, 지역 행사 등 다양한 데이터를 분석해 다음날 판매량을 예측한다. 이에 따라 상품별 발주량을 자동 조정한다. 로손은 이러한 AI 발주 시스템 도입을 통해 폐기되는 식품을 약 30% 감축했다.

도쿄도 아다치구는 AI 기술을 도입한 실증 사업을 추진했다. 구청과 데이터 분석 기업 EBILAB 사가 협력해 TOUCH POINT BI라는 AI 예측 시스템을 운영했다. 아다치구 사업보고서에 따르면, AI 시스템은 매장의 POS 데이터를 기반으로 방문객 수와 메뉴별 판매량을 실시간으로 예측하고 그 결과에 따라 조리량과 재고를 자동 조정하도록 설계됐다. 또한 기온, 날씨, 지역 행사 등의 외부 요인을 함께 반영해 수요 변동에 대응했다. 사업에는 베이커리, 식당, 일식당, 중화요리점 등 다섯 곳의 점포가 참여했다. AI 시스템 도입 후 전체 평균 예측 정확도는 83.4%, 베이커리는 93.8%까지 향상됐다. 베이커리의 식품 폐기량은 실험 시작 대비 4.4% 감소했다. 일부 점포는 98%의 감축률을 기록했다.