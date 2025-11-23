[리얼푸드=육성연 기자] 중국에서 버터 떡, 프레첼 등 새롭거나 건강한 베이커리가 유행하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다.

일부 베이커리 브랜드들은 올해 춘절 기간 버터 떡을 시즌 한정으로 판매했다. 이 버터 떡은 중국 떡의 찹쌀 느낌과 서양 버터의 고소한 풍미를 결합한 제품이다. 올해 초부터 선풍적 인기를 끌기 시작해 여러 프랜차이즈 베이커리에서 판매하기 시작했다.

안후이성 허페이 기반의 베이커리 브랜드인 ‘잔지’는 지난 2월 말부터 버터 떡을 출시했다. 인기 있는 매장에서는 주말 하루에 300세트가 판매되기도 했다. 주요 베이커리 브랜드 중 하나인 ‘루시허’는 지난 3월 치즈 버터 떡 제품이 출시 43일 만에 2000만 개 판매됐다고 공식 SNS 계정에 발표했다.

대부분의 프랜차이즈 베이커리에서 판매하는 버터 떡의 개당 가격은 보통 2~3위안( 약 400~600원) 이다. 포장 개수에 따라 가격 차이가 있지만, 한 세트 가격은 보통 20위안을 넘지 않는다.

프레첼도 인기다. 재료가 간단하면서 건강한 맛을 주는 프레첼의 특징이 매력적인 요소로 주목받고 있다. 시장조사 컨설팅 회사인 Nint 컨설팅에 따르면, 지난해 중국의 주요 전자상거래 플랫폼에서 프레첼 판매액은 전년 대비 400~500%에 달하는 성장세를 기록했다.

칭다오에 거점을 둔 베이커리 프랜차이즈인 D사의 관계자는 코트라를 통해 “소비자들이 원재료 표시가 단순하고 인공첨가물이 적은 제품을 선호한다”라며 “아울러 식이섬유와 프로바이오틱스를 첨가한 저당 제품이 특히 인기”라고 말했다.