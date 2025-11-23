[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 ‘모닝 세트’를 이용하는 고객이 증가하고 있다고 23일 밝혔다. 특히 탄수화물, 단백질, 지방이 조합된 샌드위치에 대한 선호가 높은 것으로 나타났다.

모닝세트는 지난해 9월 스타벅스가 선보인 아침 메뉴 프로그램이다. 오전 10시 30분까지 커피와 푸드로 구성된 세트다.

스타벅스는 앞서 올해 1월, 대상 푸드를 기존 7종에서 9종으로 늘렸다. 이 중 샌드위치 품목을 3종에서 6종으로 2배 늘리자 3분기 모닝 세트 이용 고객은 1분기 대비 약 23% 증가했다.

모닝 세트의 인기 품목은 샌드위치다. 특히 ‘베이컨 체다 & 오믈렛 샌드위치’, ‘더블 치킨 브레스트 체다 & 에그 샌드위치’, ‘멜팅 치즈 베이컨 토스트’의 인기가 높다. 스타벅스는 이달 13일부터 모닝 세트 구성에 ‘스크램블 에그 베이컨 샌드위치’, ‘B.L.T. 샌드위치’ 등 2종을 추가했다.

현재 스타벅스가 소개 중인 모닝 세트 라인업은 하루 한 컵 RED+ 세트, 탕종 플레인 베이글 세트, 탕종 블루베리 베이글 세트, 에그 클럽 샌드위치 세트, 멜팅 치즈 베이컨 토스트 세트, 더블 에그 브렉퍼스트 & 체다 샌드위치 세트, 더블 치킨 브레스트 체다 & 에그 샌드위치 세트, 베이컨 체다 & 오믈렛 샌드위치 세트, 스크램블 에그 베이컨 샌드위치 세트, B.L.T. 샌드위치 세트 등 총 10종이다. 이 중 샌드위치는 7종이다.

스타벅스 모닝 세트는 톨 사이즈 카페 아메리카노를 기준으로 대상 푸드와 함께 구매 시 구성에 따라 최대 1700원의 할인을, 500원 추가 시에는 카페 라떼 혹은 바닐라 라떼로 변할 수 있다. 차액 결제 시 사이즈 업 혹은 디카페인, 1/2 디카페인 원두로도 선택할 수 있다.

이상미 스타벅스 코리아 마케팅담당은 “모닝 세트는 고객분들이 스타벅스의 커피와 푸드로 든든한 하루를 시작하실 수 있도록 기획된 프로그램”이라고 소개했다.