1974년 유조선서 2025년 초계함까지 세계 68개국 700여 개 선주사에 인도 “5000척은 한국 조선산업의 자부심”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대가 1974년 첫 선박을 인도한 지 반세기 만에 세계 최초로 5000척의 선박을 건조해 인도하는 금자탑을 쌓았다.

HD현대는 19일 울산 HD현대중공업에서 정기선 회장과 안효대 울산광역시 경제부시장, 김종훈 울산 동구청장, 윤종오 국회의원(울산 북구), 박동일 산업통상부 실장, 안병길 해양진흥공사 사장, 박정석 한국해운협회장 등이 참석한 가운데 ‘선박 5000척 인도 기념행사’를 가졌다.

HD현대가 5000번째로 인도한 선박은 필리핀 초계함 2번함인 ‘디에고 실랑함(Diego Silang)’. 길이 118.4m, 너비 14.9m, 순항속도 15노트(28㎞/h), 항속거리 4500해리(8330㎞)에 이르는 최신예 함정으로 지난 3월 진수돼 지난달 필리핀 해군에 인도됐다.

오늘의 ‘HD현대 금자탑’ 역사는 정주영 현대그룹 창업주가 조선소를 짓기도 전에 그리스 선엔터프리이즈사(社)의 선주를 설득해 수주한 뒤 1974년 6월에 인도한 26t급 초대형 유조선 ‘애틀랜틱 배런(Atlantic Baron)호’로부터 시작됐다. 도크 건설과 선박 건조를 병행해 세계를 놀라게 한 선박이다.

이로부터 51년이 지난 현재 총 68개국 700여개 선주사에 ▷HD현대중공업이 2631척 ▷HD현대미포가 1570척 ▷HD현대삼호가 799척을 각각 인도했다.

선박 길이를 250m로 가정하면 5000척의 총길이는 1250㎞에 달한다. 서울에서 일본 도쿄까지 1150㎞보다 길고, 에베레스트산 8848m 높이의 141배가 넘는 길이에 세워야 할 규모이다.

정기선 HD현대 회장은 이날 기념행사에서 “5000척은 대한민국 조선산업의 자부심이자 세계 해양산업의 패러다임을 바꾼 도전의 역사”라며 “함께 만든 도전의 역사를 바탕으로 다음 5000척을 향해 힘차게 나아가겠다”고 각오를 밝혔다.