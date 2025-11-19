[리얼푸드] 디저트 카페 투썸플레이스가 글로벌 코냑 브랜드 헤네시(Hennessy)와 협업한 ‘헤네시 V.S.O.P 케이크’를 오는 12월 1일 한정 출시한다고 밝혔다. 19일부터 12월 5일까지 투썸하트 앱을 통해 홀케이크 사전 예약을 진행한다.

헤네시는 1765년 창립 이래 전 세계 160여 개국에서 판매하는 세계 최대의 코냑 하우스다. ‘헤네시 V.S.O.P’는 1817년 영국 국왕 조지 4세의 주문으로 탄생한 황금빛 코냑이다. 바닐라, 정향, 계피 향이 특징이다.

‘헤네시 V.S.O.P 케이크’는 코냑의 향미를 케이크에 담아냈다. 헤네시 V.S.O.P 초콜릿 크림을 바르고, 흑설탕 파운드와 초콜릿 무스를 사용했다.

홀케이크 사전 예약은 투썸플레이스 공식 애플리케이션(앱) 투썸하트를 통해 가능하다. 해당 제품은 성인 인증 후 구매할 수 있다.

투썸플레이스 관계자는 “연말을 앞두고 특별한 경험을 찾는 고객을 위해 헤네시의 헤리티지와 투썸의 디저트 감각을 결합한 협업을 선보이게 됐다”고 전했다.