[리얼푸드=육성연 기자] 여의도에 있는 페어몬트 앰배서더 서울 호텔의 더 아트리움 라운지가 연말 시즌을 맞아 ‘페스티브 케이크(Festive Cakes)’와 ‘윈터 글로우(Winter Glow)’를 선보인다고 19일 알렸다.

먼저 ‘페스티브 케이크’는 페어몬트 파티시에 팀이 완성한 케이크다. 자체 생산한 페어몬트 초콜릿을 사용했다. 홀 케이크는 화이트 초콜릿 무스와 라즈베리, 라임 몽떼가 어우러진 ‘홀리데이 앙주 블랑’, 다크 초콜릿 브라우니에 헤이즐넛 프랄리네 무스를 더한 ‘페어몬트 초코 케이크’ 2종이다.

미니 케이크 3종도 선보인다. 크리스마스 오너먼트를 구현한 ‘오너먼트 케이크’, 브라우니와 다크 초콜릿 무스의 ‘페어몬트 콘’, 피스타치오 케이크와 체리 콤포트가 어우러진 ‘트리 케이크’ 등이다.

페스티브 케이크는 오는 21일부터 12월 31일까지 제공한다. 네이버 또는 유선을 통해 최소 2일 전 사전 예약이 필요하다.

함께 선보이는 ‘윈터 글로우’는 제철 과일과 다채로운 재료들을 통해 겨울의 매력을 색다르게 기획했다. 음료 메뉴로는 ‘토피 루돌프’, ‘스트로베리 클라우드 라떼’, ‘퓨어 스트로베리’, ‘베리오 쉐이크’가 준비됐다. 여기에 초콜릿·쿠키·마시멜로 조합의 ‘메리 딥’과 칵테일 ‘핫 토디’까지 총 6종이 마련됐다. 이번 윈터 글로우 시즌 메뉴는 내년 2월 28일까지 만나볼 수 있다.

페어몬트 서울 관계자는 “이번 연말 시즌 프로모션은 겨울의 설렘을 눈과 입으로 동시에 느낄 수 있도록 기획했다”고 전했다.