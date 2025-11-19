[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔앤리조트가 ‘롯데호텔 김치 페스타’를 진행한다고 19일 밝혔다. 오는 21일, 롯데호텔 서울 코스모노지 광장(야외 1F)에서 리워즈 회원 대상으로 열린다.

이번 행사는 ‘김치의 날(11월 22일)’을 맞아 김치의 가치를 알리고, 더 많은 고객에게 롯데호텔 김치를 직접 제공하고자 마련됐다.

‘롯데호텔 김치 페스타’는 오전 11시부터 오후 6시까지 운영한다. 팝업 스토어(단기 매장)에서는 롯데호텔 김치 소포장 제품을 특별가로 판매한다. 대용량 할인 주문 접수도 할 수 있다.

롯데호텔 리워즈 신규 가입 시 적립되는 500포인트(5달러 상당)는 김치 구매에 바로 사용할 수 있다. 행사장을 방문하는 리워즈 회원은 온라인몰 ‘이숍(e-Shop)’ 김치 전용 페이지에서 10% 할인 받을 수 있다.

고객 참여형 콘텐츠도 있다. 롯데호텔 김치 3종과 보쌈고기, 쌀밥으로 구성한 김치 컵밥 시식과 APEC 외교통상합동각료회의 만찬주로 선정된 발효공방 1991(교촌에프앤비)의 ‘은하수 별헤는밤’ 막걸리 시음 행사도 있다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “이번 팝업 행사를 통해 롯데호텔 셰프와 전문가의 꼼꼼한 검증을 거쳐 만든 롯데호텔 김치를 직접 경험하길 바란다”고 말했다.