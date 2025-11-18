[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드가 운영하는 파리지엔의 베이커리 ‘보앤미(BO&MIE)’가 크루아상 신제품을 선보인다고 18일 알렸다.

보앤미는 18일부터 피스타치오, 보늬밤, 피칸 등을 활용한 크루아상 4종을 판매한다. 보앤미에서 판매중인 ‘베리 크루아상’, ‘쇼콜라 크루아상’, ‘버터 크루아상’, ‘아몬드 크루아상’ 등 크루아상 대표 제품 4종은 일평균 200개 이상 판매되며 보앤미의 대표 제품으로 인기다.

이번 신제품은 ‘피스타치오 가나슈 크루아상(7500원)’, ‘보늬밤 버터크림 크루아상(6900원)’, ‘스트로베리 리플잼 크루아상(6400원)’, ‘피칸&넛츠 스프레드 크루아상(6900원)’ 등 4종이다. 원재료의 활용한 필링으로 속을 채우고 맛의 특성이 돋보이는 토핑을 얹었다.

보앤미의 크루아상은 전통 맷돌 제분 방식으로 만든 프랑스의 프리미엄 밀가루 포리쉐(Foricher)를 활용한다. 100% 수제 방식으로 만들어 프랑스 정통의 크루아상 맛을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

신세계푸드 관계자는 “최근 각종 디저트에 활용되며 인기를 끌고 있는 재료들을 활용해 보앤미의 대표 메뉴인 크루아상에 접목한 신제품들을 선보였다”고 소개했다.