[리얼푸드=육성연 기자] 맘스터치의 피자 전문 브랜드 ‘맘스피자’가 200호점을 돌파했다고 18일 알렸다.

토종 버거ㆍ치킨 프랜차이즈 브랜드 맘스터치는 2023년 5월 맘스피자 숍앤숍 1호 ‘천호로데오점’ 오픈 이후 약 2년 5개월 만인 지난 달 21일 200호점을 오픈했다.

맘스터치의 피자 판매점 수는 맘스피자 가맹사업 시작 첫 해인 2023년에 90개 달성을 시작으로 2024년 말 148개를 기록했다. 올해는 지난달 21일 200호점 돌파 후 연말까지 총 215개 매장 오픈이 예상된다. 이는 2023년 말과 비교해 2년 사이 매장 수가 139% 늘어낫다.

실제로 맘스터치가 2023년 기준 피자업계 상위 20개 브랜드의 최근 2년 간 점포 수 변동 추이를 조사한 결과, 25년 10월 기준 주요 20개 브랜드의 점포 수는 평균 34.7개 늘어난 반면, 맘스피자는 125개점이 증가해 업계에서 가장 빠른 매장 증가세(139%)를 보였다. 특히, 23년 상위 20개 브랜드 중 실제로 매장 수가 증가한 것은 11개 브랜드다. 절반에 가까운 9개 브랜드는 2년 사이 매장 수가 평균 16%(32개) 감소했다.

맘스피자 관계자는 “200호점 돌파는 국내 피자업계가 전반적으로 고전을 면치 못하는 어려운 시장 상황에서 거둔 의미있는 성과로, 특히 최근 2년간 성장률은 국내 피자시장 상위 20개 브랜드 중 압도적 1위”라고 말했다.