[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 IPX(구 라인프렌즈)의 라이프 스타일 브랜드 MNH와 협업한 스페셜 에디션 와인 2종을 출시한다고 18일 알렸다.

이번 협업은 뉴질랜드 대표 와이너리 인비보(Invivo)와 프랑스 정통 샴페인 파이퍼하이직(Piper-Heidsieck)이 함께한 글로벌 프로젝트다.

아영FBC는 MNH와 함께 ‘MNH 에디션’ 와인을 선보이며 MZ세대와의 소통을 강화할 예정이다. 새로이 선보이는 MNH 에디션은 전통적인 주류 브랜드의 이미지를 감각적으로 재해석했다.

이번 에디션에는 뉴질랜드 말보로 지역의 인비보 소비뇽 블랑(Invivo Sauvignon Blanc, 750ml)과 마릴린 먼로가 사랑한 프랑스 샴페인 파이퍼하이직 뀌베 브뤼(Piper-Heidsieck Cuvee Brut, 750ml)가 포함된다. 판매가는 2만9000원이다. 보틀벙커·롯데마트·롯데슈퍼 등 일부 오프라인 매장에서 판매한다.

함께 선보이는 파이퍼하이직 뀌베 브뤼는 240년 전통을 지닌 샴페인 하우스다. 피노누아, 피노 뮈니에, 샤르도네의 블렌딩을 통해 완성된 클래식 샴페인이다. 칸 영화제의 공식 샴페인으로 선정된 파이퍼하이직 뀌베 브뤼는 와인 스펙테이터 92점, 젭 던넉 91점 등 세계 주요 평론에서 높은 점수를 받았다. 이번 파이퍼하이직 뀌베 브뤼 MNH 키링 패키지는 블랙과 골드 포인트의 키링 오브제를 더해 소장 가치를 높였다. 판매가는 9만9000원이다. 보틀벙커 3개점 롯데슈퍼(그랑그로서리 도곡점)·롯데마트(롯데ON)에서 한정 수량 판매된다. 두 제품은 오는 12월 10일까지 진행되는 보틀벙커 3개점 팝업스토어에서도 만나볼 수 있다.

아영FBC 관계자는 “이번 인비보·파이퍼하이직 MNH 스페셜 에디션은 와인과 키치한 감성이 만난 협업으로 주류가 하나의 라이프스타일로 확장되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.