[리얼푸드=육성연 기자] 스페셜티 커피 브랜드 테라로사와 러닝앱 런데이(Runday)가 함께 진행한 ‘선라이즈 챌린지’가 성황리에 마무리됐다.

17일 테라로사에 따르면 이번 행사에는 런데이 앱을 통해 모집된 50명의 참가자가 참여했다. 참가자들은 잠실 한강공원 선착장에서 집결해 30분 러닝을 완주했다. 이어 테라로사 잠실 한강공원점으로 이동해 일출을 감상하며 ‘선라이즈 세트(Sunrise Set)’를 즐겼다. 테라로사의 핸드드립 커피와 크로와상으로 구성된 메뉴다.

참가자에게는 ‘선라이즈 기프트 세트’(워터보틀, 파우더 커피, 핫브루, 카페라테 RTD, 테라로사 산지백 등도 제공됐다. 또 완주 참가 전원에게는 공식 인증서가 발급됐다.

참가자들은 한강을 내려다보는 테라로사 매장에서의 감성적인 순간을 기록할 수 있는 ‘일출 사진 업로드 이벤트’도 즐겼다. 지정 키워드로 참여하는 ‘미니 에세이 이벤트’도 있었다.

이번 챌린지의 한 참가자는 “일요일 아침에 일어나 오기가 쉽지 않았는데, 선라이즈 챌린지라는 이름에 걸맞게 일출을 보며 러닝 할 수 있어 특별한 경험이었다”라고 참가 소감을 전했다.

테라로사 관계자는 “최근 ‘모닝 러닝’과 ‘런앤카페(Run & Café)’ 문화가 확산되는 가운데, 초겨울 날씨에도 이른 새벽부터 함께 러닝을 즐기고, 일출을 보며 힐링하는 참가자들의 모습이 매우 인상적이었다”며 “앞으로도 고객 만족을 높일 수 있는 프로그램을 지속해서 선보일 것”이라고 전했다.