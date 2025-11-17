[리얼푸드=육성연 기자] 미국 대표 핫도그 브랜드 ‘핑크스 핫도그(Pink’s Hot Dogs)’가 국내 상륙한다고 17일 알렸다. 오는 25일 국내 첫 매장을 연다.

‘핑크스 핫도그’는 ‘더현대 서울’에 국내 1호점을 개장한다. LA 본점의 정통 레시피를 구현한 오리지널 핫도그와 함께 국내 단독 메뉴도 선보일 예정이다.

‘핑크스 핫도그’는 1939년 폴과 베티 핑크(Paul & Betty Pink) 부부가 할리우드 거리의 작은 푸드카트에서 칠리 도그 하나로 시작한 핫도그 브랜드다.

따뜻한 번 위에 큼직한 소시지, 머스터드, 양파, 그리고 진한 칠리를 얹어 만든다. 할리우드 스타들도 줄 서서 찾는 LA 랜드마크로 유명하다. 국내에서도 골프선수 박세리가 KBS2 ‘팝업상륙작전’ 방송을 통해 “이게 진짜 미국 핫도그”, “맛이 확실히 다르다”라며 핑크스 핫도그를 극찬한 바 있다.

핑크스 핫도그 브랜드 관계자는 “핑크스 핫도그를 단순한 핫도그 매장이 아닌, LA의 감성과 즐거움을 동시에 느낄 수 있는 공간으로 선보일 것”이라며, “국내 첫 매장 개장을 기념해 방문 고객을 대상으로 다양한 프로모션을 진행할 예정”이라고 말했다.