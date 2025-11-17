[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업의 균형영양식(환자식) 브랜드 ‘메디웰’이 ‘구수한 누룽지맛’ 출시를 기념해 파격적인 환불보장 프로모션을 선보인다고 17일 알렸다. ‘소화가 안되면 100% 환불약속’ 행사로 신제품 구매 후 소화가 불편하거나 불만족할 경우 배송비 부담 없이 전액 환불할 수 있다.

이번 행사는 ‘메디웰 구수한 누룽지맛’ 제품의 편안한 소화•흡수에 대한 강점을 알리고자 준비했다. 온라인으로 매일유업 네이버 직영스토어에서 메디웰 구수한 누룽지맛 200mL 1박스(18개) 구매 시 체험용 제품 3개를 추가로 받아볼 수 있다.

제품 수령 후 체험 제품을 먹어보고 소화가 불편하다면 7일 이내 반품 신청 시 100% 환불받을 수 있다. 반대로 제품 체험 후 만족스럽다면 포토리뷰 이벤트에 참여하면 된다. 포토리뷰를 작성하면 추첨을 통해 50명을 선정해 메디웰 구수한 누룽지맛 200mL 1박스(18개)를 증정한다. 이번 행사는 오는 30일까지 진행한다.

메디웰의 신제품 ‘구수한 누룽지맛’은 고령자에게 필요한 영양을 넣고, 소화 부담은 줄인 맞춤 영양 설계 제품이다. 매일유업이 50년 이상 쌓아온 기술력과 노년내과 전문의의 임상 경험을 바탕으로 개발했다. 탄수화물, 단백질, 지방 등 3대 필수 영양소는 물론, 25종의 비타민과 미네랄, 놓치기 쉬운 셀레늄, 크롬, 몰리브덴과 같은 영양소까지 들어 있다.

특히 ‘유당 0g’ 락토프리 제품이다. 평소 유제품 섭취 시 불편했던 사람들도 걱정 없이 먹을 수 있다. 또한 체내 흡수가 빠른 MCT유(중쇄지방산)와 소화 부담이 적은 저분자가수분해단백질을 사용해 소화 기능이 저하된 노년층이 먹기 좋다. 음료형으로 용량은 120mL와 200mL가 있다. 무균 6겹 특수팩 포장으로 실온보관할 수 있다.

매일유업 메디웰 관계자는 “이번 ‘소화가 안되면 100% 환불약속’ 프로모션은 구수한 누룽지맛 제품의 탁월한 제품력을 입증하고 소비자가 직접 체험할 기회를 확대하고자 준비한 행사”라고 소개했다.