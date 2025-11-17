[리얼푸드=육성연 기자] 도미노피자가 ‘도미노 인생네컷 Festa’ 프로모션을 진행한다고 17일 알렸다. 도미노피자와 함께 인생네컷도 즐길 수 있는 행사다.

도미노피자 ‘도미노 인생네컷 Festa’는 도미노피자의 BEST 피자(L) 5종(랍스터 슈림프, K-Rib & 치즈, 와일드 와일드 웨스트 스테이크, 블랙타이거 슈림프, 베스트 콰트로 피자)을 자사앱으로 주문한 19세 이상 회원에게 인생네컷 4000원 할인 쿠폰을 제공한다. 17일부터 오는 23일까지 진행한다.

이번 프로모션은 선착순으로 진행한다. 자사앱 회원 중 맞춤형 혜택 동의 및 SMS 수신 동의한 회원들만 혜택을 받을 수 있다.

당첨자에게는 오는 12월 인생네컷 할인 쿠폰을 개별 발송할 예정이다.

도미노피자 관계자는 “연말을 맞아 소중한 사람들과 즐거운 추억을 쌓길 바라는 마음을 담아 이번 프로모션을 기획했다”며 “도미노 BEST피자 5종도 즐기고 인생네컷도 찍으며 소중한 사람들과 행복한 시간 보내길 바란다” 고 말했다.