[리얼푸드=육성연 기자] 미국육류수출협회가 ‘코리안 바비큐 위크(KOREAN BBQ WEEK)’를 첫 개최한다고 17일 전했다. 17일부터 오는 30일까지 2주간이다.

올해 처음 진행하는 ‘코리안 바비큐 위크’는 외식 장소로 인기가 있는 소갈비 구이 맛집에서 특별한 혜택과 함께 미국산 소갈비를 즐길 수 있도록 마련한 행사다.

고품질 미국산 소고기만을 엄선해 각각의 개성을 살린 한국식 갈비 구이를 선보이는 브랜드가 참여한다. 심경희라라랜드, 양문, 우대포, 짚불태백, 청기와타운, 화설 등으로 총 6개 브랜드다. 전국 101개 매장에서 다양한 소갈비 메뉴를 경험할 수 있다.

행사 기간 참여 매장에서 코리안 바비큐 위크 행사 메뉴 주문 시, 고급 캠핑 집게를 선착순 증정한다. 이와 함께 우렁이 된장술밥(심경희라라랜드), 과카몰리 또띠아(짚불태백), 일품된장찌개(화설), 탄산음료(우대포, 청기와타운) 등 각 브랜드별로 사이드 메뉴나 음료 등의 혜택도 제공한다.

박준일 미국육류수출협회 한국지사장은 “외식 메뉴로 꾸준한 사랑을 받는 미국산 소갈비 구이를 특별한 혜택으로 즐길 수 있도록 코리안 바비큐 위크를 첫 개최하게 됐다”고 말했다.