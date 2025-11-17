[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원은 공식몰에서 절임 배추와 양념 속부터 김장 김치까지 한 번에 준비할 수 있는 ‘김장 김치 기획전’을 오는 26일까지 진행한다고 밝혔다.

17일 풀무원에 따르면 이번 기획전은 ‘풀무원과 한 번에 끝내는 김장 준비’를 콘셉트다. 소비자가 손쉽게 김장을 준비할 수 있도록 구성했다. 국산 배추와 소금으로 만든 절임 배추부터 양념 속, 김장 김치 완제품까지 김장에 필요한 전 과정을 한 번에 준비할 수 있도록 했다.

이번 기획전에서 선보이는 대표 제품은 풀무원 신선아삭 절임배추 10kg(3만9900원), 풀무원 톡톡 김치 양념속 5kg(5만3900원), 남도식 김장 김치 10kg(5만9900원), 사계절 아삭 포기김치 풀무원 10kg(5만9900원)으로 최대 33% 할인 판매한다.

‘신선아삭 절임배추’는 국산 배추와 국산 소금으로 절여 아삭한 식감을 유지한 것이 특징이다. ‘톡톡 김치양념속’은 씨앗유산균으로 완성한 김치 양념이 특징이다. 절임 배추에 바로 버무리면 손쉽게 김장 김치를 완성할 수 있다.

완제품 김치인 ‘남도식 김장 김치’는 멸치액젓과 새우젓으로 감칠맛을 내고 양념 중 마늘, 양파, 생강, 부추, 갓, 대파 등 향신채 비율이 약 14%로 만들었다. ‘사계절 아삭 포기김치’는 전 단계에 온도 및 습도를 관리하는 김장독 쿨링 시스템을 적용했다.

김장 김치와 어울리는 다양한 풀무원 제품도 함께 제안한다. 두부·삼겹살·두루치기 등 김장 김치와 잘 어울리는 제품부터 곰탕·전류·고구마·면 요리·볶음밥 등이다.

기획전 기간 고객 참여형 이벤트도 함께 진행한다. 김장 김치 기획전 제품을 구매한 후 김장 김치와 어울리는 풀무원 제품과 함께 포토 후기를 남기면, 추첨을 통해 50명에게 ‘풀무원 톡톡 총각&열무김치(2.4kg)’를 증정한다.

풀무원 관계자는 “풀무원은 김장 준비의 번거로움을 덜고, 믿을 수 있는 원재료로 건강한 김장 문화를 이어가기 위해 다양한 제품과 혜택을 준비했다”고 전했다.