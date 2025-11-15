[리얼푸드=육성연 기자] 얌운센은 태국식 면 샐러드입니다. 얌은 무침, 운센은 녹두 당면을 뜻하는데요. 매콤하면서도 새콤한 레몬 맛이 어우러진 맛입니다.

특히 입맛 없는 날 즐길 수 있는 메뉴로 제격입니다. 열량도 높지 않아 다이어트 샐러드로도 이용하기 좋습니다.

외국 요리지만, 레시피가 복잡하지 않습니다. 손님을 맞이하는 날에도 간편하게 준비할 수 있는데요. 얇은 버미셀리면이 없다면 일반 쌀국수면이나 일반 소면으로도 대체해도 됩니다.

이번 주말에는 새콤달콤한 태국식 샐러드를 즐겨보는 건 어떨까요.

재료

주재료 : 쌀국수면 또는 버미첼리면 ½ 봉, 셀러리 1대, 방울토마토 6개, 당근 ¼ 개, 오이 ½ 개, 양파 ½ 개, 새우 6마리, 레몬 1개, 고수 약간

소스 재료 : 칠리소스(쓰리라차소스) 4큰술, 피시소스 2큰술, 설탕 2큰술, 다진 마늘 ½ 큰술, 레몬즙 3큰술, 다진 홍고추 1개, 고수 약간

만들기

1. 쌀국수 면을 찬물에 넣고 30분 정도 담가 불려주세요.

새우는 껍질과 내장을 제거하고 2등분으로 포를 뜬 후 끓는 물에 약간의 소금을 넣어 데쳐주세요.

2. 방울토마토는 ¼ 등분으로 자르고 당근과 양파는 채를 썰어주세요. 셀러리는 섬유질을 제거하고 어슷하게 썰고 오이는 길이로 4등분한 후 씨를 제거하고 어슷하게 썰어주세요.

3. 홍고추는 잘게 다지고 고수는 잎만 손으로 잘게 찢어서 볼에 넣고 소스 재료를 넣어 고루 섞어주세요

4. 끓는 물에 불린 쌀국수 면을 30초 정도로 데친 후 찬물에 헹궈 물기를 제거해 주세요.

5. 볼에 쌀국수 면과 새우, 채소, 소스를 넣고 버무린 후 그릇에 담아주세요.

자료=우리의 식탁 제공