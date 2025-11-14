[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울이 연말 시즌을 맞아 전 업장에서 페스티브 프로모션을 선보인다고 14일 알렸다.

올 데이 다이닝 뷔페 레스토랑 ‘플레이버즈’에서는 크리스마스 대표 메뉴를 비롯해 시즌 요리를 선보인다. 방어 세비체, 매생이 굴국, 새우로 채운 일품해삼부터 한우 라자냐, 부귀 새우, 쉬림프 타코 등이다.

크리스마스 이브(12월 24일)와 크리스마스 데이(12월 25일), 그리고 올해의 마지막 날인 12월 31일에는 떼땅져 샴페인 1잔을 웰컴 드링크로 제공한다.

이 외에도 토마호크 스테이크, 칠면조 구이, 비프 웰링턴, 씨푸드 빠에야, 농어 빠삐요트, 피자 카프리초사, 가리비 찜, 랍스터 터미도어 등이 있다.

‘더 마고 그릴’에서는 페스티브 코스를 12월 1일부터 선보인다. 샤워크림 소스를 곁들인 대게와 대저 토마토, 수비드 닭다리 롤라드, 땅콩호박 스프, 트러플 감자와 모둠 버섯, 한우 안심 스테이크 등이 준비된다. 마지막으로는 흰 눈이 소복이 쌓인 나뭇가지를 형상화한 화이트 초콜릿 무스가 나온다.

또 와인 스펙테이터 레스토랑 어워드에서 ‘베스트 오브 어워드 오브 엑설런스(2 글라스)’를 6회에 걸쳐 수상한 더 마고 그릴만의 특별한 페어링 메뉴가 준비된다.

‘모보 바’에서는 칵테일 프로모션을 12월까지 선보인다. 파티세리에서는 ‘2025 페스티브 케이크’ 6종을 11월 15일부터 사전 예약할 수 있다. 통 칠면조와 곁들임 세트로 완벽한 홈 파티를 만들어 줄 ‘홀리데이 로스트 터키 세트’는 11월 4일부터 12월 28일까지 만나볼 수 있다.