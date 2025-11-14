[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울이 11월 14일부터 11월 27일까지 롯데백화점 본점 지하 1층 식품관에서 ‘푸드 밸리 인 소공(FOOD VALLEY IN SOGONG)’ 팝업 스토어를 운영한다.

뷔페 레스토랑 ‘라세느’, 한식당 ‘무궁화’, 중식당 ‘도림’, 일식당 ‘모모야마’, 베이커리 델리카한스 등 롯데호텔 서울 각 식음업장의 셰프들이 참여해 다채로운 메뉴를 선보인다.

라세느는 시그니처 메뉴인 양갈비 & 랍스터 세트를 비롯해 또띠아에 고기와 쌀, 치즈 등을 채워 튀겨낸 멕시코식 부리토 치미창가, 프로슈토와 리코타 치즈를 라자냐 면에 말아낸 잠봉 라자냐롤 등 이색적인 캐주얼 다이닝 메뉴를 제공한다.

무궁화는 매운 갈비찜과 무궁화 시그니처 겨자소스로 상큼함을 더한 해물야채 겨자무침을, 도림은 바닷가재 류산슬과 다섯 가지 향신료로 삶아낸 목이버섯 오향장육을 준비했다.

또한, 모모야마의 후토마끼, 은대구구이, 연어구이 등으로 구성된 모모야마 홈 파티 박스와 델리카한스의 롯데호텔 김치를 활용한 김치 고로케, 명란 바게트, 말차 크림빵 등의 메뉴도 있다.

롯데호텔 서울 관계자는 “이번 팝업은 연말을 맞아 고객분들께 호텔 셰프들이 정성껏 준비한 다채로운 메뉴를 통해 특별한 미식의 즐거움을 선사하고자 마련한 것”이라고 소개했다.